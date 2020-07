Messi razend na thuisnederlaag tegen Osasuna: “Als we Champions League willen winnen, zal er veel moeten veranderen” Redactie

16 juli 2020

23u44 1 Buitenlands voetbal Barcelona is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen als kampioen van Spanje. Tot overmaat van ramp verloren de Catalanen in eigen huis van middenmoter Osasuna met 1-2. Lionel Messi (33) trapte weer een fantastische vrije trap binnen, maar was allerminst tevreden na de wedstrijd. “We moeten allemaal voor de spiegel gaan staan”, reageerde de Argentijn.

Messi:



"No esperábamos terminar la temorada así, pero marca lo que fue todo el año, un equipo muy irregular, al que le ganan por intensidad y por ganas".



"Si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar . Si no vamos a perder contra el Napoli"#VolverEsGanar pic.twitter.com/0Ob6LgipVn Fútbol en Movistar+(@ MovistarFutbol) link

De aanvoerder was helemaal niet te spreken over de instelling van z’n teamgenoten. “We wilden niet zo eindigen, maar dit is een reflectie van ons hele seizoen. Een op papier minder team verslaat ons op basis van intensiteit en toewijding”, was Messi scherp. “We waren erg onregelmatig en lieten punten liggen waar het niet moest. De wedstrijd van vanavond is gewoon een weerspiegeling van ons seizoen.”

De Argentijn erkende de verdienste van Real Madrid in de gewonnen titel, maar wil ook dat de spelers van Barcelona de hand in eigen boezem steken. “Real heeft z’n ding gedaan. Het is hun verdienste dat ze niet verloren hebben sinds de coronabreak, maar wij hebben ook een handje geholpen. We moeten allemaal voor de spiegel gaan staan. Wij zijn Barça en we zijn verplicht elke wedstrijd te winnen.”

De titel is gaan vliegen voor de Blaugrana, die wel nog in actie komen in de Champions League. Messi en co speelden in de heenwedstrijd op Napoli 1-1 gelijk, op papier een goede uitgangspositie. “Als we de Champions League willen winnen, zal er veel moeten veranderen. Anders verliezen we ook gewoon van Napoli. We moeten heel zelfkritisch zijn. Als we zo verder doen, winnen we niks in Europa. We winnen zelfs de competitie niet meer.”

Lees ook:

Pijnlijke avond voor Barça: Catalanen gaan ondanks beauty Messi onderuit tegen Osasuna, rivaal Real speelt kampioen

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert ziet Courtois en Hazard met Zidane vieren: “Een kampioenenmatch in spa bruis” (+)