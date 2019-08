Messi pleegt telefoontje naar Neymar: “Ga niet naar Real, kom terug naar Barça” LPB

Bron: Marca 6 Buitenlands voetbal Lionel Messi gooit zich in de strijd om Neymar. Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft Messi een telefoontje gepleegd richting Neymar met de dringende wenk: “Ga niet naar Real, kom terug naar Barça”.

De toekomst van Neymar. Al enige tijd houdt ze de voetbalwereld in de ban. Een stunttransfer naar Real Madrid? Een terugkeer naar FC Barcelona? Niemand die voorlopig klare wijn schenkt. Het voorbije weekend ontbrak Neymar in de selectie van PSG voor de competitie-opener tegen Nimes. “Onvoldoende fit”, zei PSG-coach Thomas Tuchel. Sportief directeur Leonardo sprak andere taal. Transfertaal. “Het is belangrijk dat we snel tot een beslissing komen”, aldus Leonardo. “De onderhandelingen zijn verder gevorderd dan voorheen, maar we hebben nog geen akkoord. We willen zo snel mogelijk weten hoe de toekomst van Neymar eruit ziet.”

Mocht Neymar er zelf over dubben waar hij dit seizoen wil voetballen, geeft Lionel Messi hem nu een zetje. Marca beweert dat de Argentijn de telefoon ter hand heeft genomen en Neymar heeft opgebeld. De boodschap voor de Braziliaan was duidelijk: “Ga niet naar Real, kom terug naar Barça”. Een advies voor een goeie vriend. Messi en Neymar waren erg close toen ze bij FC Barcelona de kleedkamer deelden. Het respect voor elkaar was groot, binnen de groene rechthoek maar ook nààst het veld. Neymar laat niet na om te benadrukken hoe samenspelen met Messi zijn ontwikkeling als voetballer heeft bevorderd. Messi van zijn kant deed er alles aan om de transfer van Neymar naar PSG, twee jaar geleden, tegen te houden. Vruchteloos, Neymar trok voor een transfersom van 222 miljoen euro naar de Lichtstad.

De mening van Messi wordt binnen de hoogste echelons bij Barça ten zeerste gewaardeerd. Messi is méér dan zomaar de kapitein van de ‘blaugrana’. Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu houdt terdege rekening met de wensen van zijn vedette. Het bewijs daarvan eind vorig seizoen: het merendeel van de ‘socio’s’ eiste het vel van Ernesto Valverde, Messi sprak zijn steun uit voor zijn coach. Valverde zit drie maanden later nog altijd op zijn stoel.

Nu gooit Messi zich in de strijd om Neymar. Een telefoontje richting de Braziliaan moet die ervan weerhouden om voor aartsrivaal Real Madrid te kiezen. Een terugkeer naar Barça, dàt is de bestemming. Of Messi dé transfer van deze zomer daarmee in een beslissende plooi heeft gelegd? Wait and see.