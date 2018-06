Messi heeft Houten Bal (nog) niet getekend: dit zijn de - voorlopige - hoogtepunten Redactie

14 juni 2018

08u37 0 Buitenlands Voetbal Bart Uyttersprot, adviseur aan de Victor Hortaschool in Evere, wilde met het project van de Houten Bal aan zijn leerlingen tonen dat je je dromen - zoals de bal laten handtekenen door Lionel Messi - kan realiseren wanneer je gebruik maakt van je talenten en creativiteit. Tal van topspelers tekenden intussen de bal. In afwachting van de handtekening van Messi zijn dit de voorlopige hoogtepunten.

1. Diego Maradona

"Onbereikbaar en onvoorspelbaar. Toch kunnen benaderen, met dank aan de goede wil van zijn persoonlijke bodyguard. Toen Maradona de Houten Bal in handen nam, was hij meteen onder de indruk van de bal op zich."

2. Ronaldinho

"Ongelooflijk sympathieke gast. Geen sterallures, integendeel. Heb contact kunnen leggen met hem via één van zijn jeugdvrienden. Eeuwige glimlach."

3. Luis Figo

"Was iemand die ik zeker op de Houten Bal wilde hebben. Hem persoonlijk ontmoeten was ooit één van mijn voetbaldromen. Ik heb hem kunnen treffen op een wedstrijd voor het goede doel van de UEFA in Zwitserland."

4. Jean-Pierre Papin

"Toen Papin vernam dat ik een Club Brugge-supporter was, heeft hij mij met open armen ontvangen in Parijs. Papin nam me mee naar een restaurant op de Champs-Élysées waar we een fijne (blauw-zwarte) babbel hadden."

5. Paolo Maldini

"Nodigde mijn vrouw Iris en mijzelf uit in zijn enorme villa in Milaan. We werden er hartelijk ontvangen en blikten terug op zijn rijkgevulde carrière. God in Milaan, maar iemand met beide voeten op de grond."

