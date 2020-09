Messi dartelt tijdens oefenmatch: Argentijn scoort héérlijk en pakt uit met knappe ‘pre-assist’ Redactie

16 september 2020

Een geweldige pre-assist en twee goals. Lionel Messi was zichzelf vanavond in de oefenmatch van FC Barcelona tegen Girona. ‘t Waren voor de Argentijn zijn eerste goals sinds de hetze over een mogelijk vertrek bij ‘zijn’ club. Vooral Messi’s eerste goal was geweldig. Hij plaatste de bal met zijn mindere rechter via de paal heerlijk in doel. Bij zijn tweede goal week het leer af op een Girona-verdediger. Barça, dat in het kleurrijke nieuwe derde shirt speelde, won met 3-1.

De basisploeg van Barça: Neto; Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Coutinho; Griezmann, Messi, Trincao

Leo Messi and Ronald Koeman shake hands. pic.twitter.com/N5cnD1rtwi FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

De goal van Coutinho, na een knappe pre-assist van Messi:

De knappe eerste goal van Messi:

🐐 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !!!!! 🤯 pic.twitter.com/XaKV7gVhrq FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

De tweede goal van Messi:

Receive the pass.

Turn around.

Off the back.

Nothing but net.



WATCH LIVE ON BARÇA TV+!

▶️ https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/10DjTwllXk FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

