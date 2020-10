Messi bezorgt Argentinië zege in WK-kwalificatie, Chili dient klacht in nadat het zich bestolen voelt ODBS

Bron: ANP 0 Voetbal Argentinië heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het WK 2022 gewonnen, met dank aan Lionel Messi. De aanvoerder benutte een strafschop in stadion La Bombonera in Buenos Aires. Het bleek genoeg om Ecuador te verslaan: 1-0.

“Het is belangrijk om met een overwinning te beginnen, want we weten hoe moeilijk deze kwalificatiereeks is”, zei Messi, die eigenlijk was geschorst voor de start van de WK-kwalificatie. De aanvaller van FC Barcelona kreeg een schorsing van één wedstrijd na zijn rode kaart in juli vorig jaar op de Copa América. Op die straf zat echter een verjaringstermijn van een jaar. De WK-kwalificatie in Zuid-Amerika zou in maart beginnen, maar moest tot twee keer toe worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.

“We hebben bijna een jaar niet samen gespeeld”, zei Messi na de magere zege op Ecuador. “Iedereen was daardoor best een beetje nerveus. We hadden gehoopt wat beter te voetballen.”

De Argentijnen kregen al vroeg in de wedstrijd een penalty na een overtreding op Lucas Ocampos. ‘Messi, Messi!’, schalde door de speakers in het lege Bombonera-stadion toen de captain vanaf 11 meter had gescoord. Argentinië speelt dinsdag in La Paz tegen Bolivia.

Chili woest op arbitrage

Chili voelt zich bestolen in zijn eerste kwalificatiewedstrijd richting Qatar. De ploeg van bondscoach Reinaldo Rueda ging in Montevideo tegen Uruguay in de blessuretijd onderuit (2-1). Chili was woest op de arbitrage, die Uruguay voor rust een strafschop gaf en tot twee keer toe verzuimde om een penalty toe te kennen aan de bezoekende ploeg.

“Hoe lang worden zulke diefstallen nog toegestaan in Zuid-Amerika?”, schreef de Chileense oud-topspits Ivan Zamorano op Twitter. “Het zijn echte dieven. De wedstrijd is aan Uruguay gegeven.” Gary Medel, de aanvoerder van de nationale ploeg die vanwege een blessure ontbrak, schreef op Twitter: “Ik zeg niets om niet in de problemen te komen. Maar dit was verschrikkelijk, Conmebol.”

Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, kan een officiële klacht tegemoet zien van de Chileense spelersvakbond. “We zullen een formele klacht indienen bij de Conmebol en de bevoegde instanties. We willen weten op basis van welke criteria de scheidsrechter tot deze beslissingen kwam.”

Luis Suárez opende voor rust de score uit een strafschop, op advies van de VAR toegekend door de scheidsrechter uit Paraguay. Alexis Sánchez bracht Chili vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. In de extra tijd bezorgde invaller Maximiliano Gómez de Uruguayanen alsnog de winst.

De top 4 van de Zuid-Amerikaanse poule, die uit tien landen bestaat, plaatst zich voor het WK in Qatar. Het land dat als vijfde eindigt, speelt een intercontinentale play-off.

