Messi: "Barça kan zich niet veroorloven komend seizoen nog eens te falen in Europa"

07 juni 2018

Bron: El Mundo Deportivo 0 Buitenlands Voetbal Lionel Messi heeft zich in een exclusief interview met El Mundo Deportivo uitgesproken over de geruchten rond de komst van Antoine Griezmann naar Barcelona, zijn ambities voor volgend seizoen en Real Madrid.

Griezmann liet onlangs optekenen dat hij nog voor de start van het WK duidelijkheid wil hebben over zijn toekomst nu de geruchten rond een mogelijke transfer naar FC Barcelona blijven aanhouden. Messi ziet de komst van de Franse aanvaller wel zitten. "Ik heb altijd gezegd dat goede spelers elkaar makkelijker begrijpen binnen de lijnen. Griezmann is zo iemand en hij is bezig aan een geweldige periode in zijn carrière. Natuurlijk zouden we elkaar makkelijk vinden."

Volgens de Vlo van Messina is versterking nodig om volgend seizoen te slagen in de Champions League. "We willen het beste team van de wereld zijn en daar hebben we de beste spelers voor nodig. Barcelona kan het zich niet veroorloven komend seizoen nog eens te falen in Europa", aldus de 30-jarige Argentijn die uit is op zijn vijfde Champions League-titel. De laatste drie seizoenen sneuvelde Barcelona telkens in de kwartfinale. "We zijn uitgeschakeld door teams die niet beter zijn. Het bleef ons maar gebeuren. Die reeks moeten we doorbreken."

Real Madrid

De kapitein van Argentinië, dat zich op de valreep plaatste voor het WK in Rusland, liet zich ook uit over de onrust bij de aartsrivaal van Barcelona, Real Madrid. Zidane trok in Madrid de deur na zijn derde opeenvolgende Champions league-winst achter zich dicht en ook sterspeler Cristiano Ronaldo lijkt klaar voor een vertrek bij De Koninklijke. De Portugees zaaide zelf twijfel over zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad door zijn uitspraak na de Champions League-finale. "Ik weet niet wat voor hem de reden was om dat op dat moment te zeggen. Het is een persoonlijke keuze en ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat. Het vertrek van Zidane heeft me wel erg verrast, niemand verwachtte het. Hij is alleszins op een goede manier vertrokken. In zijn periode als trainer van Real Madrid heeft hij nagenoeg alles gewonnen. Dan kan er niets meer gezegd worden", besluit Messi.