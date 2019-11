Meschack, ex-tester van Anderlecht, foefelde met geboortedatum en wordt voor één jaar geschorst GVS

19 november 2019

Elia Meschack, de Congolees die afgelopen zomer even kwam testen bij Anderlecht, heeft een schorsing van 12 maanden gekregen omdat hij via een valse identiteitskaart een overgang wilde versieren naar Young Boys. Het paspoort duidde het jaar 1997 aan, terwijl de speler een jaar vroeger is geboren. “De leeftijd is schriftelijk vervalst”, luidde de conclusie. “Daardoor wordt hij gedurende één jaar de toegang ontzegd tot alle sportfaciliteiten en de Congolese nationale ploeg.”

Meschack en zijn landgenoot Arsène Zola arriveerden op 9 augustus in Anderlecht. Beide heren van TP Mazembe kwamen voor een testperiode bij de Brusselse club. Meschack was na enige tijd spoorloos: hij zat in Zwitserland om te onderhandelen met Young Boys. Daar probeerde hij dus op alle manieren een contract te versieren.