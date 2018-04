Mertens: "Wij zijn een heel goede ploeg, maar we hebben geen echte toppers" MERTENS EN NAPOLI JAGEN OP EERSTE TITEL IN 28 JAAR Frank Dekeyser

28 april 2018

09u05

Bron: Eigen berichtgeving, VTM 0 Buitenlands Voetbal Società Sportiva Calcio Napoli. De grote uitdager van Juventus in de Italiaanse titelstrijd - de achterstand bedraagt één punt. "Ik ben wel bang dat er doden gaan vallen, mochten we kampioen spelen", zegt Dries Mertens in een interview aan Stadion.

'O surdato 'nnammurato', de verliefde soldaat. Het lijflied van SSC Napoli.

De nervositeit neemt stilaan toe in de Italiaanse havenstad. De overwinning van vorige zondag op het veld van competitieleider Juventus heeft het gevoel versterkt dat de Napolitanen dit seizoen de titel kunnen pakken. Voor het eerst in 28 jaar - toen met Maradona tussen de lijnen. "Ik vond hen niet goed", blikt Mertens kort terug op de zege tegen Juve. "We zullen zien wat er nu gebeurt. Wij moeten in onze volgende vier wedstrijden de zege pakken. Ook al oogt het programma van Juventus zwaarder, we staan nog altijd één punt achter. Maar we hebben wel een belangrijke stap gezet door ginder te gaan winnen. Een psychologisch voordeel? Onze trainer (Maurizio Sarri, red.) zei: 'In hun hoofd hadden ze eigenlijk al gewonnen. Het moeilijkste is - als je denkt dat het binnen is - om de klik te maken als het tegenvalt.' De coach heeft daarin gelijk. Zij zijn het gewend om de competitie in april al te winnen, niet in mei. Ik hoop dat dat meespeelt."

Vanavond volgt er al een eerste test voor Juventus. Een uitmatch in San Siro tegen Inter Milan. Vijfde in het klassement, in volle strijd voor een plek in de voorronde van de Champions League. "Juve speelt zaterdag, wij zondag. Dat kan belangrijk zijn. Mochten zij winnen, dan kan dat weer een tik zijn voor ons. Misschien denken we dan: kut, we moeten weer winnen. Wat het grootste gevaar is voor ons? Ik denk onze volgende wedstrijd in Fiorentina. Samen met Sampdoria is dat de moeilijkste opdracht op papier. Maar oké, Juventus moet ook nog naar AS Roma. (lacht) Radja (Nainggolan, red.) kan ons nog helpen, ik hoop het alleszins. Als zij nu de Champions League winnen en wij de Scudetto? Dat zou mooi zijn."

Fier

Hoewel Napoli slechts op één punt staat van de grote concurrent, ziet Mertens nog een aantal grote verschillen met Juventus. "Wij zijn een heel goede ploeg, maar we hebben geen echte toppers. Higuaín was dat wel - die maakte 36 doelpunten. Zet die bij ons en dan waren we vorig seizoen misschien al kampioen geworden. Hij heeft één kans nodig om te scoren, geen drie. Zo iemand hebben we niet bij Napels. En misschien is onze kern niet groot genoeg. Kijk eens naar Juventus. Daar lopen 24 toppers rond, ik zie er spelers van 40 à 50 miljoen euro op de bank zitten. Zij kopen elk jaar de beste jongens weg bij de andere ploegen: Benatia, Pjanic, Higuaín... Daarom was die zege vorige week zo belangrijk voor de fans. De hoop alleen doet hen deugd. Ik denk dat we bij Napoli echt goede dingen aan het doen zijn. We mogen fier zijn. Het zou heel mooi zijn als we dit seizoen kunnen afsluiten met een titel."

Kampioen spelen: 't is de droom van heel Napels. De hegemonie van Juventus - zes seizoenen na mekaar de beste in de Serie A - doorbreken. De ontlading zou enorm zijn, de volksverhuis niet te overzien. Vorige zondag wachtten duizenden fans de spelers al op in de straten van de stad om drie uur 's nachts. Een zingende massa. Toeters en bellen. De tifosi verwelkomden de spelers op de luchthaven van Capodichino. "Als je hier kampioen speelt... (denkt na) Ik heb een beetje schrik, ik denk dat er dan doden gaan vallen", besluit Mertens. "Ik meen dat echt, serieus. Mensen springen nu soms al voor onze auto's als we het trainingscomplex verlaten. Hier zijn ze nu eenmaal zo, je kan dat niet veranderen. Maar de titel pakken, ik wil het zo graag meemaken." Nog vier wedstrijden te gaan. Aan Mertens en SSC Napoli om geschiedenis te schrijven.

Gilles De Bilde ging Mertens interviewen in Napels.