Memphis bezorgt recordinternational Sneijder mooi afscheidsfeestje tegen Peru

06 september 2018

22u54

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Het Nederlandse nationale elftal heeft in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA met 2-1 gewonnen van Peru in een oefenduel. Wesley Sneijder speelde zijn laatste wedstrijd voor Oranje en kreeg bij zijn wissel een staande ovatie.

Na het doelpunt van Pedro Aquino (13.) leek Sneijders afscheid er een in mineur te worden. Dat was echter buiten Memphis Depay gerekend. De aanvaller loodste de thuisploeg met twee doelpunten (60. en 83.) naar winst.

Wesley Sneijder werd in de 62ste minuut naar de kant gehaald voor Quincy Promes. De middenvelder kon op een staande ovatie van om en bij de 40.000 toeschouwers rekenen, onder wie enkele voetbalcoryfeeën. Sneijder debuteerde in 2003 voor Oranje en speelde 134 interlands, waarin hij 31 keer scoorde.

Kroatië en Portugal in evenwicht

Na hun historische tweede plek op het WK in Rusland is Kroatië vanavond in Portugal niet voorbij de Europese kampioen geraakt. Het vriendschappelijke duel eindigde op 1-1. Voormalig Club-middenvelder Ivan Perisic opende de score na 18 minuten. Pepe zette met een kopbal in de 32ste minuut de eindscore op het bord. Bruggeling Matej Mitrovic en Gentenaar Lovre Kalinic speelden de wedstrijd voor Kroatië. Anderlecht-spits Ivan Santini kwam in de 57ste minuut het veld. Voormalig Standard-aanvaller Duje Cop mocht zijn kunnen vanaf de 62ste minuut tonen.