Megasponsors "ernstig verontrust" door verkrachtingszaak Ronaldo: "We houden de situatie nauwlettend in de gaten"

05 oktober 2018

08u56

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Sportkledingigant Nike is 'ernstig verontrust' door de verkrachtingszaak waarvan Cristiano Ronaldo wordt verdacht. Ook gamegigant Electronic Arts ( EA Sports), het bedrijf achter het beroemde computerspel FIFA 19, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken. Ronaldo is van beide multinationals het voornaamste uithangbord.

Op de avond dat Juventus in een statement op Twitter zijn onvoorwaardelijke steun liet blijken, spraken twee van Ronaldo's belangrijkste sponsors (Nike en EA Sports) hun bezorgdheid uit over de situatie waarin de Portugees is beland.

De 33-jarige Ronaldo wordt verdacht van de verkrachting van Kathryn Mayorga. De politie in Las Vegas maakte eerder deze week bekend dat het onderzoek naar de mogelijke verkrachting in 2009, waarbij Ronaldo betrokken zou zijn geweest, is heropend.



Nike, dat al in 2003 samenwerkt met Ronaldo en in 2016 een contract 'voor het leven' overeenkwam voor naar verluidt één miljard dollar (bijna 900 miljoen euro), zegt 'ernstig' in verlegenheid te zijn gebracht. "We zijn ernstig verontrust door de zware beschuldigingen en zullen de situatie de komende tijd goed in de gaten houden", zo reageerde Nike in een mail naar persbureau AP.

Ook EA Sports liet zich tegen Associated Press in soortgelijke bewoordingen uit. Ronaldo stond de laatste twee edities van de FIFA-serie op de cover. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten, omdat we verwachten dat coveratleten en ambassadeurs zich gedragen op een manier die overeenkomt met de waarden van EA", aldus een verklaring die in handen is van AP.