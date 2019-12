Megan Rapinoe: naast begenadigd voetbalster ook gedreven activiste die Trump tegen de schenen schopte NVE

03 december 2019

11u44 0 Ballon D'Or Gisteren kreeg Lionel Messi alle aandacht op de uitreiking van de Gouden Bal. Bij de vrouwen won de Amerikaanse Megan Rapinoe, geen onbesproken figuur in het vrouwenvoetbal en daarbuiten. Voor de middenvelder is het al haar vierde individuele prijs dit jaar.

Megan Rapinoe won de Gouden Bal bij de vrouwen, voor de Engelse Lucy Bronze en landgenote Alex Morgan. De 34-jarige Amerikaanse had met zes goals een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op clubniveau speelt ze voor Reign FC. Zowel bij club als land is ze aanvoerder. De middenvelder won afgelopen zomer ook de Gouden Schoen voor topschutter en de Gouden Bal voor beste speelster op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Daarnaast werd ze door de FIFA verkozen tot ‘Speler van het Jaar’.

Rapinoe is naast haar voetbaltalent en opvallende haarkleur ook bekend voor haar activisme. Zo steunt ze verschillende organisaties die de strijd aan gaan tegen discriminatie en geweld op vlak van seksuele geaardheid. Ze strijdt voor gelijke verloning van mannen en vrouwen, en hoopt dat er over het algemeen meer zal worden geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Ze maakte ook duidelijk dat ze afgelopen zomer na het WK niet op bezoek wou gaan bij president Trump, als kritiek op zijn beleid. Ze vond dat Trump niet alle Amerikanen opneemt in zijn beleid, en dat het geen zin heeft om bij hem aan tafel te gaan zitten.

Op de erelijst van de Gouden Bal volgt ze de Noorse Ada Hegerberg op. Zij won vorig jaar de eerste editie bij de vrouwen, die werd overschaduwd door een seksistische opmerking van DJ Martin Solveig. Solveig vroeg de Noorse of ze kan twerken, waarop ze prompt nee zei en weg stapte. Rapinoe kon zelf niet aanwezig zijn op de uitreiking, maar in een video reageerde ze toch: “Ik kan niet geloven dat ik deze prijs win.”