Meest succesvolle speler ooit, maar toch wil Dani Alves ruilen met Buffon: “Had liever één keer wereldkampioen geworden” Redactie

18 oktober 2018

19u42

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Dani Alves (35) is de meest succesvolle speler ooit in clubverband: 38 prijzen met Sevilla, FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. Maar de Braziliaanse rechtsback werd nooit wereldkampioen. Wat dat betreft zou Alves wel willen ruilen met zijn teamgenoot Gianluigi Buffon.

Buffon onthulde in een interview dat Dani Alves hem een paar dagen geleden na een training aankeek en zei: “Weet je Gigi, ik zou wel met jou willen ruilen. Ik heb drie keer de Champions League gewonnen, maar die zou ik allemaal inruilen voor jouw Wereldbeker. Jij doet al twintig jaar zo hard je best om de Champions League te winnen, maar ik zou liever een keer wereldkampioen zijn geworden”, bekende Alves.

De extravagante Braziliaan won de Champions League in 2009, 2011 en 2015 met Barcelona. Buffon probeert al ruim twintig jaar de Champions League te winnen, maar de Italiaanse doelman slaagde daar nog nooit in. Met Juventus verloor hij in 2003, 2015 en 2017 in de finale. In 2017 stonden Alves en Buffon samen aan de verliezende kant in de finale tegen Real Madrid. Hoe graag Buffon ook nog eens de Champions League zou willen winnen, ruilen voor de Wereldbeker komt niet in hem op. “De Champions League winnen met PSG zou fantastisch zijn, maar het kan niet op tegen de Wereldbeker. Wereldkampioen worden is het ultieme, omdat je dan voor blijdschap en trots zorgt in het hele land. Het geeft me nog altijd een trots gevoel dat ik weet dat we wereldkampioen zijn geworden.”

Buffon deed dat met Italië in de zomer van 2006 in Duitsland. Alves speelde met Brazilië op het WK 2010 en WK 2014, maar daar was de kwartfinale (tegen Oranje) en de halve finale (tegen Duitsland) het eindstation. Afgelopen zomer ontbrak Alves op het WK in Rusland vanwege een zware knieblessure, maar inmiddels traint de Braziliaan weer mee bij PSG en werkt hij toe naar zijn rentree. PSG staat in de Franse competitie al acht punten los.