Meest bizarre penaltyreeks ten einde: Hoek bekert verder, mede dankzij Belgische doelman XC

21u16 0 rv Buitenlands Voetbal De penaltysoap is ten einde. Hoek won de strafschoppenreeks van Lisse en mag door naar de tweede ronde in de Nederlandse beker. Daarin neemt de club van Belgische trainer Jannes Tant het binnen twee weken op tegen Heracles Almelo.

Terugblik: FC Lisse won op 20 september de bekerwedstrijd tegen HSV Hoek met 5-4 na strafschoppen, nadat het 2-2 stond na 120 minuten. Maar de scheidsrechter liet de penalty's volgens het zogeheten ABBA-principe doorgaan. Concreet: het ene team begint en vervolgens is het tweemaal de beurt aan de andere ploeg. Met dat systeem wordt momenteel in sommige landen geëxperimenteerd, maar in Nederland is die vorm niet toegestaan. De KNVB besliste daarom (na overleg met de internationale spelregelcommissie IFAB) dat vanavond enkel de penaltyreeks in Lisse moest worden overgedaan via het klassieke ABAB-systeem.

Ander scenario: Hoek wint mede dankzij Belgische doelman

De spelers van Hoek moesten zo enkele uren overbruggen om er opnieuw een penaltyreeks af te werken. Ongezien. Dezelfde strafschopnemers van tijdens 20 september werden opnieuw het veld opgestuurd. Lisse stond al snel 1-2 in het krijt, maar Hoek miste dan weer de beslissende vijfde elfmeter. De Belgische Hoek-doelman Jordi De Jonghe kroonde zich tot de held van de avond door de zevende penalty van Lisse te stoppen. De bezoekende club liet het vervolgens geen tweede keer liggen. Reguille Vandepitte trapte de cruciale penalty tegen de touwen. Hoek bekert verder, Lisse is uitgeschakeld.



Lisse treedt aan in de tweede divisie. HSV Hoek speelt in de hoofdklasse A (twee niveaus lager dan de tweede divisie). De club wordt getraind door Jannes Tant, voormalig coach van de beloften van Club Brugge, en heeft heel wat Belgische spelers in de rangen: onder meer Zinho Chergui (ex-Roeselare en -Antwerp) en doelman Jordi De Jonghe.



Bekijk hieronder hoe Hoek de spannende penaltyreeks won.