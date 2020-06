Meer dan 57.000 doden, maar toch wordt er gevoetbald in Brazilië: “Hopelijk overleven we allemaal deze waanzin” Valerie Hardie

30 juni 2020

17u15 0 Buitenlands voetbal “Ben ik gek als ik de logische reden wil weten waarom wij aan de competitie beginnen?” Keisuke Honda, de Japanse international van Botafogo, is niet de enige die zich dat afvraagt. Uitgerekend Brazilië, waar het coronavirus al meer dan 58.000 mensenlevens eiste, is het eerste land in Zuid-Amerika waar de bal weer rolt.

Brazilië is wereldwijd, na de Verenigde Staten, het land met de meeste dodelijke slachtoffers en meeste besmettingen (meer dan 1,37 miljoen). De staat Sao Paulo is veruit het ergst getroffen, gevolgd door Rio. Dat belette de clubs daar niet om het Carioca-kampioenschap te hernemen, dat op 15 maart door de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd.

Twaalf clubs, waaronder giganten zoals kampioen Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense en Botafogo, strijden tijdens de eerste maanden van het jaar traditioneel om de titel in de staat Rio. Normaal moest die op 12 april al zijn afgerond en op 3 mei zou dan de nationale competitie, met 20 clubs die de Serie A uitmaken, aan het nieuwe seizoen beginnen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de Serie A op 9 augustus van start gaan. Met - houd u vast - stadions die voor twee derde gevuld mogen zijn. In Maracanã in Rio de Janeiro komt dat overeen met zo’n 50.000 supporters. Of het zover komt, is de vraag want Minas Gerais, de tweede dichtst bevolkte staat in Brazilië, gaf al aan dat “geen enkel protocol nu toereikend is om sport toe te laten”, terwijl in Sao Paulo de lockdown al is verlengd tot 14 juli.

Voorlopig is Rio de enige staat waar de competitie hernam. Voorlopig zonder publiek, maar vanaf 10 juli, zo besliste burgemeester Marcelo Crivella, mogen de clubs hun stadions voor één derde vullen. Beeld het u in: 15.000 supporters in het Nilton Santos-stadion (Botafogo), 25.000 in Maracanã (Fluminense en Flamengo) en 13.000 bij Vasco da Gama - en dat terwijl het coronavirus in Rio nog lang niet onder controle is.

Het helpt uiteraard niet dat de rechtse Braziliaanse president Bolsonaro het virus afdeed als een griepje, zelf nooit een mondmasker draagt en zijn schouders ophaalde bij een vraag over het hoge dodental: “En dan? Jammer, maar wat wil je dat ik doe?” Bolsonaro pleitte er altijd voor dat het voetbal zo snel mogelijk weer de draad zou opnemen. “Als voetballers besmet raken door het virus, is de kans klein dat ze sterven. Dat ligt aan hun fysieke conditie - het zijn atleten.” Bolsonaro wees erop dat veel clubs financieel het water aan de lippen staat. Ze zouden samen meer dan 413 miljoen euro verlies lijden.

De clubs uit Rio zijn zelf overigens ook niet solidair. Terwijl Flamengo en Vasco da Gama zich vóór de herstart uitspraken - waarom is niet duidelijk - weigerden Fluminense en Botafogo om in te gaan op de beslissing van hun federatie (FERJ) om vanaf 18 juni weer te voetballen. Paulo Autuori, de trainer van Botafogo, verweet de bestuurders een “feodale” mentaliteit - het kwam hem op een schorsing van twee weken te staan. Hij wilde vol walging zijn ontslag geven, maar de club kon hem overtuigen om toch aan boord te blijven. Botafogo-voorzitter Nelson Mufarrej deed FERJ af als “wereldvreemd” en trok samen met Fluminense-preses Mario Bittencourt naar de rechter om uitstel te vragen.

Ze haalden bakzeil, maar burgemeester Crivella kende de clubs wel een week uitstel toe. Fluminense kreeg het ook gedaan dat ze hun thuismatch niet in het Maracanã-stadion hoefden te spelen. Op de parking is namelijk een veldhospitaal ingericht waar op de dag van Flamengo-Bangu (3-0) twee mensen overleden. Fluminense vond het niet respectvol om in Maracanã te spelen.

Fluminense ging zondag meteen met 0-3 onderuit tegen Volta Redonda, dat nota bene enkele uren voor de aftrap ontdekte dat drie van z'n spelers positief testte op covid-19. Ze werden onmiddellijk in quarantaine gezet. Het sterkte Bittencourt in zijn overtuiging dat kleinere clubs zoals Volta niet de middelen hebben om alle gezondheidsmaatregelen strikt op te volgen. Zelf keek hij naar eigen zeggen voor het eerst zonder enig plezier naar de wedstrijd. “Duizenden mensen zijn nog aan het sterven in Brazilië en wij zijn verplicht om te voetballen zonder bescherming”, schreef hij op Instagram. “Hopelijk overleven we allemaal deze waanzin.”

Botafogo had minder moeite met Cabofriense, dat met 6-2 werd ingemaakt. Hun spelers stapten het veld op met een duidelijke boodschap op een spandoek: “Een goed protocol is er één die levens respecteert.” En op de achterzijde van hun truitjes stond een dankwoord aan het medisch personeel dat in de frontlinies staat tegen het coronavirus. Die strijd is in Brazilië duidelijk nog lang niet gestreden.

