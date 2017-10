Mbappé: "We hadden kunnen doorduwen, maar ja..." NVK

23u09 0 AFP Buitenlands Voetbal "We hebben onze krachten goed gedoseerd." Hij sprak het woord 'spaarmodus' nog net niet uit, Kylian Mbappé, na de 0-4 tegen Anderlecht.

"Ook dit is de Champions League. Het zijn niet enkel de matchen tegen Bayern München die tellen. We hebben waarvoor we gekomen waren: winnen." Mbappé liet daarbij dus verstaan dat hij en bij uitbreiding heel PSG niet voluit zijn moeten gaan. "We hadden misschien nog kunnen doorduwen, maar ja... Er zijn nog veel wedstrijden dit seizoen, daar moesten we ook aan denken. En ikzelf? Ik heb misschien te veel kansen gemist."

