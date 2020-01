Mbappé in de zomer naar Real Madrid voor 260 miljoen? De Koninklijke moet aan tafel met harde advocate SK

21 januari 2020

17u52 0 Buitenlands voetbal PSG-vedette Kylian Mbappé (21) is vandaag ‘trending’ in de Spaanse sportkranten. In een interview met de BBC vertelde Mbappé dat “het nu niet prettig zou zijn voor PSG om over Real Madrid te praten.” In Spanje is dit soort tussen-de-lijnen-quote voldoende om de persen wat sneller te doen draaien. Mbappé liet eerder al verstaan dat Real Madrid zijn droomclub is en Zinédine Zidane zijn idool.

PSG probeert Mbappé weg te houden van Madrid door hem een nieuw contract aan te bieden, maar de speler weigert vooralsnog bij te tekenen.

De Parijse topclub bijt de tanden stuk op ene Delphine Verheyden. Een Franse topadvocate uit Parijs, die in 2015 is aangezocht door de familie Mbappé om de belangen van Kylian te verdedigen. Zij regelde de transfer van Mbappé naar PSG in 2017. Ook in Madrid weten ze intussen dat mevrouw Verheyden niet zómaar een advocate is.

Delphine Verheyen werkt voor een select kransje Franse topsporters. Haar vaste ereloon noemt ze zelf ‘hoog’. “Of ik een contract van 100.000 euro of van 1 miljoen euro onderhandel, maakt mij niet uit – ik werk niet op percentage”, aldus Verheyden, die geen spelersagente wil zijn. Zij omschrijft haar takenpakket als ‘het begeleiden en sturen van atleten in hun imago’. Verheyden deinst er niet voor terug om commerciële partners van Mbappé die de contracten niet nakomen, een klacht aan te smeren. Ze jaagt op het internet naar valse sociale media-profielen van Mbappé. En ze is bijzonder selectief in de keuze van sponsordeals voor Mbappé: “Na het WK in 2018 kregen we 200 aanbiedingen van sponsordeals.”

Delphine Verheyden heeft de meest waardevolle voetballer van het moment in handen. Verheyden tracht het maximum uit de onderhandelingen met PSG en Real Madrid te puren. Zij schermt naar verluidt met een marktwaarde voor Mbappé van 260 miljoen euro. In Frankrijk wordt gesuggereerd dat Verheyden Mbappé in de richting van Madrid stuurt – ‘Daar zul je de Gouden Bal winnen en je status kunnen verhogen.’

De zomermercato zal rond de vinger van mevrouw Delphine Verheyden draaien. Of zij nu in Parijs een nieuw contract bij PSG uit de brand sleept, of in Madrid een Galáctico-verbintenis – deze topadvocate zit aan de pokertafel met the big guns van het internationale topvoetbal. She Runs It.