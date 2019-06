Mbappé flitst voorbij Messi en Ronaldo met indrukwekkend record QJ

12 juni 2019

12u19 0 Buitenlands voetbal Een fenomeen. Kylian Mbappé vestigde gisteravond een nieuw frappant record. Met zijn openingsdoelpunt tegen Andorra is de 20-jarige Fransman de jongste speler ooit die 100 doelpunten scoort in zijn professionele carrière. Hij laat zo Messi en de twee Ronaldo’s achter zich.

Na 2,5 seizoenen op het hoogste niveau schopt Kylian Mbappé stevig tegen de schenen van de gevestigde voetbalorde. De jonge Parijzenaar schoot zich gisteren naar een nieuwe mijlpaal in de EK-kwalificatiematch met Frankrijk tegen dwergstaat Andorra. Na 11 minuten opende de 20-jarige spits de score op kenmerkende wijze: een versnelling voorbij zijn bewaker en een heerlijke chip over een grabbelende doelman.

Mbappé zette zo niet alleen Les Bleus op weg naar de 0-4-winst, hij vestigde ook een indrukwekkend record: het was zijn 100e doelpunt in zijn carrière met club en nationale ploeg. En dat na 180 wedstrijden en op een leeftijd van nauwelijks 20 jaar en 173 dagen. Om een idee te geven hoe straf die prestatie is: ene Lionel Messi was in 2009 22 jaar en 97 dagen toen hij de symbolische grens van 100 goals bereikte. De Braziliaanse Ronaldo was nog enkele dagen ouder en Cristiano Ronaldo vierde al bijna z’n 23e verjaardag (22 jaar en 356 dagen) toen hij bij Manchester United zijn 100e profdoelpunt scoorde.

De 100 rozen van Mbappé worden gretig ontleed op sociale media. Zo scoorde hij, logischerwijs, 60% van zijn doelpunten voor PSG, 27% voor AS Monaco en 13% voor de Franse nationale ploeg. Het merendeel van zijn doelpunten waren afkomstig van zijn rechtervoet, slechts vijf keer vond hij de weg naar de netten met het hoofd.

In Madrid werd Mbappé’s bravourestuk gisteravond allicht aandachtig gevolgd. Real Madrid zou al langer azen op de diensten van de Franse spits, maar het Franse fenomeen houdt zelf de boot nog af. Gisteren wilde hij niet spreken over een eventuele transfer. Liever genoot hij van zijn nieuwste mijlpaal.

