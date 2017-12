Mbappé, Ederson en Asensio krijgen plaats in Doorbraak Team van 2017 Redactie

Kylian Mbappe. Buitenlands Voetbal Het Franse goudhaantje Kylian Mbappé is de grootste naam in het Champions League Doorbraak Team van 2017, waarvan de samenstelling is vrijgegeven op de website van de Europese voetbalbond UEFA. De 19-jarige PSG-spits vormt een elftal met onder meer Manchester City-doelman Ederson en Real Madrid-middenvelder Marco Asensio.

Om in aanmerking te komen voor een selectie, mag een speler niet ouder zijn dan 24 en moet hij in 2017 een volwaardig debuut hebben gemaakt in de Champions League. De ploeg is samengesteld door journalisten van UEFA.com.

Het doel wordt verdedigd door de Braziliaan Ederson, die in 2017 zowel met Benfica als City op het kampioenenbal aantrad. De viermansverdediging bestaat uit de Portugees Nelson Semedo (Benfica/Barcelona), de Colombiaan Davinson Sanchez (Tottenham), de Duitser Niklas Süle (Bayern München) en de Schot Kieran Tierney (Celtic). Die laatste twee waren met hun club, net als Mbappé en PSG, tegenstander van Anderlecht in de groepsfase van het kampioenenbal.

Op het middenveld wordt de driehoek gevormd door de Engelsman Harry Winks (Tottenham), de Braziliaan Talisca (Besiktas) en de Spanjaard Marco Asensio (Real Madrid).

Voorin heeft Kylian Mbappé (Monaco/PSG) als spitsbroeders naast zich de Duitser Timo Werner (Leipzig) en de Zwitserse Kameroener Dimitri Oberlin (Bazel).