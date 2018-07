Mbappé bedankte op jonge leeftijd voor Chelsea-avontuur, 'The Blues' kijken nu met lede ogen toe GVS

16 juli 2018

09u30

Kylian Mbappé was een van de grote sterren op het WK. Vier treffers, ontiegelijk veel onnavolgbare dribbels en niet verrassend dus uitgeroepen tot beste jongere van het toernooi. Bij Chelsea kunnen ze zich nu wel voor de kop slaan. 'The Blues' werden immers de deur gewezen door de familie-Mbappé en trok dan maar vol de kaart van Abraham en Solanke - inmiddels ver op de achtergrond verzeild geraakt.

Op tienjarige leeftijd bezocht ene Kylian Mbappé het jeugdcomplex van Chelsea. In een wedstrijd tegen Charlton mocht de jonge knaap - toen al met rugnummer tien - zijn kunstjes etaleren.

"Het was een geweldige ervaring", blikte de intussen 19-jarige ster al eens terug in de Britse media. "Chelsea was de eerste grote club die ik ging bezoeken. Het was een ontdekking. We wonnen met 7 of 8-0 en ik leerde er met Didier Drogba en Florent Malouda enkele landgenoten kennen. We gingen samen op de foto, toen kwam nóg meer het besef dat profvoetballer worden echt mijn droom was."

Op het einde van de week bood Chelsea het talent een plekje aan in de jeugdopleiding. De familie van het wonderkind bedankte echter vriendelijk. "Ze wisten dat het de eerste aanbieding was, maar zeker niet de laatste", stelt Frans journalist Matt Spiro. "Kylian geloofde zo hard in zichzelf. Hij wist dat hij op dit niveau thuishoorde, dat bewees hij ook die week in Londen." Bovendien worstelde Chelsea met de FIFA-regel die stelt dat buitenlandse spelers jonger dan 16 jaar enkel onder extreme omstandigheden mogen aangeworven worden.

Zware tol

Chelsea trok dan maar vol de kaart van die andere talentvolle spitsen - Tammy Abraham en Dominic Solanke. Een zware tol, want vijf jaar later hebben Abraham en Solanke niet het indrukwekkende palmares dat Mbappé reeds heeft opgebouwd. Abraham kwam slechts twee keer in actie voor Chelsea waarna hij werd uitgeleend aan Bristol City en Swansea City. Solanke wist één officiële partij in het blauwe tenue te spelen en maakte vorig seizoen een definitieve transfer naar Liverpool, waar hij vooral bankzitter is.

En Mbappé? Die verovert de hele wereld. Via AS Monaco belandde de aalvlugge spits bij Paris-Saint Germain. Prijskaartje? 180 miljoen euro. Op het WK liet hij vier keer de netten trillen en was ook trefzeker in de finale tegen Kroatië. Meer dan terecht ontving hij dus de trofee als beste jongere van het toernooi. En daar stopt het niet, zeer binnenkort dingt de Franse vedette mee naar de Ballon d’Or.