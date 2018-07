Matz Sels bij aanstelling van zijn nieuwe Franse club: "Frankrijk verdient het om wereldkampioen te zijn" MDB

27 juli 2018

08u36 2 Buitenlands Voetbal Matz Sels heeft zijn licht geworpen over zijn transfer. De Belgische doelman begint in de Ligue 1 aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Hij tekende na een uitleenbeurt aan Anderlecht een contract van vier seizoenen bij het Franse Strasbourg. Ook de ontgoocheling over de gemiste WK-selectie komt aan bod.

"Er zijn een aantal leuke dingen te doen in deze club. De stad is ook groot en net zo aantrekkelijk als Brussel. Racing heeft een inspanning gedaan om me aan te trekken en ik zal hier het maximum van mezelf geven. Het is een geweldige uitdaging, want het is een moeilijke competitie met grote ploegen. Dat geeft je zin", vertelde de doelman op de website van zijn nieuwe club.

In datzelfde interview kijkt Sels ook terug op de gemiste kans om met de Rode Duivels mee naar Rusland te gaan. "Ik was teleurgesteld ja, maar dat hoort bij het leven van een voetballer. Achteraf heb ik gesupporterd voor mijn nationale ploeg. Ik heb het niet opgegeven en ik zal mijn best doen om het truitje van de Rode Duivels terug te vinden." Sels zal nu in het land aan het werk gaan dat België in de halve finale van het WK uitschakelde. "In België zeggen ze dat het oneerlijk was en dat België het beste team was. Maar als je Uruguay, Argentinië, België en Kroatië klopt, dan verdien je het gewoon om wereldkampioen te zijn."

🚨 Le gardien international belge de @NUFC (26 ans) Matz #Sels, prêté la saison dernière à @rscanderlecht, rejoint le Racing pour quatre saisons. #Bienvenue #Mercato

➡️ https://t.co/VdHZ5H8oJX pic.twitter.com/ffqng5bs5O RC Strasbourg Alsace(@ RCSA) link