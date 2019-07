Matige Hazard, Madrid blijft labiel en moet zowaar op Bale rekenen om Arsenal bij te houden SK

24 juli 2019

04u46 0 Voetbal Andermaal speelde Eden Hazard één helft, andermaal speelde Real Madrid net in die periode neerslachtig. In Washington werd het 2-2 tegen Arsenal.

Het basisidee van Zidane oogde nochtans niet slecht: een 4-4-2 met Jovic en Benzema in de spits en Hazard op links, maar met carte blanche om naar binnen te trekken en daar zijn acties te maken – de nieuwe linksachter Mendy is immers een beest en beloopt de meters makkelijker dan Marcelo.

Real opende sterk, geklungel achterin leidde niettemin tot een penalty voor Arsenal (0-1, Lacazette) en de rode kaart voor Nacho.

Zizou haalde Jovic eraf maar Hazard behield zijn vrije rol. De Rode Duivel zakte met de rest van het tiental weg; hij was simpelweg niet goed. Aubameyang maakte eenvoudig 0-2.

Thibaut Courtois stond na rust onder de lat. De rode kaart voor Sokratis maakte het leven van Real toen iets eenvoudiger. Ineens begon het nu wél te lopen. Labiel Real. Bale scoorde en Asensio maakte gelijk. Het is niet leuk natuurlijk voor Hazard, om te zien dat je niet in het ‘winnende ploegje’ stond. Hazard heeft tonnen krediet bij trainer en club, maar met Asensio - al lijkt die zich ernstig geblesseerd te hebben -, Isco en Vinicius in de wachtkamer, weet Hazard dat de lat elke keer weer hoog ligt.

Real Madrid is Chelsea niet.

En avant.