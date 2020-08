Matchfixing in Oostenrijk? Team promoveert dankzij 9-0-winst op slotspeeldag naar eerste klasse XC

03 augustus 2020

10u33 0 Buitenlands voetbal Commotie in de Oostenrijkse voetbalwereld. SV Ried won op de slotspeeldag met 9-0 en promoveerde dankzij een beter doelsaldo naar de hoogste klasse. Austria Klagenfurt, de nummer twee met evenveel punten, wil dat de partij van de kersverse kampioen onderzocht wordt.

Afgelopen vrijdag liep de spanning hoog op in de Oostenrijkse tweede klasse. SV Ried en Austria Klagenfurt hadden voor de slotspeeldag evenveel punten, qua doelsaldo stond Ried amper één goal in het voordeel (bij gelijke punten wordt in Oostenrijk naar het doelsaldo gekeken, niet naar onderlinge duels, red.). Slechts één team, de kampioen, mocht promoveren naar de hoogste klasse.

Klagenfurt deed wat het moest doen: winnen, én dat met veel doelpunten verschil. Het team rekende met 6-1 af met FC Wacker. De promotie leek een feit, tot de Klagenfurt-spelers de uitslag van de concurrent hoorden. Ried won zowaar met 9-0 van Floridsdorfer AC en ging zo met de titel aan de haal.

Een opvallende uitslag. Zeker gezien de eerdere resultaten van Ried: 1-3-verlies, 3-2-verlies, 1-3-verlies, 0-1-winst, 2-2 gelijk, 4-3-winst en 2-3-winst. En dan plots 9-0. Zeljko Karajica, sterke man bij Klagenfurt, wil dat de slotmatch van Ried onderzocht wordt. Het zaakje ruikt naar matchfixing.

Floridsdorfer, het team dat met 9-0 verloor, legde intussen een verklaring af. “De nederlaag tegen Ried bezorgt ons nog steeds hoofdpijn. We zijn er ons van bewust dat we veel mensen hebben teleurgesteld. We willen onze excuses aanbieden voor de onprofessionele uitvoering van ons team en zullen ons krachtig verdedigen tegen de verschillende aanklachten.”

Schlusspfiff! Die SV Guntamatic Ried fixiert durch den 9:0-Heimsieg gegen den FAC Wien den Aufstieg in die Österreichische Fußball-Bundesliga! 💪💪💪 pic.twitter.com/VyMHdibIiV SV Ried 1912(@ svried1912) link

Lees ook: Onze chef voetbal Stephan Keygnaert roemt het voortschrijdend inzicht van Ivan Leko: “Hij remt nu al eens voor de chicane”