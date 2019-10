Martínez verdedigt Courtois: “Hij is de beste keeper ter wereld voor Real Madrid” XC

04 oktober 2019

06u46

Bron: AS 1 Buitenlands voetbal Thibaut Courtois beleeft niet z’n meest aangename periode als doelman. De 27-jarige Rode Duivel krijgt het de voorbije tijd zwaar te verduren in de Spaanse en Madrileense pers. Bondscoach Roberto Martínez neemt het in een gesprek met AS op voor zijn nationale doelman.

Martínez maakt vandaag om 14 uur zijn selectie bekend voor de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). Courtois, die tijdens Real Madrid-Club Brugge bij de rust werd vervangen wegens buikgriep, is er alvast bij. “We zijn op de hoogte van zijn medische situatie, maar ik roep hem alleszins op”, vertelde Martínez aan AS.

De bondscoach weet dat Courtois kop van Jut is in Spanje, maar twijfelt niet aan de doelman. “In het voetbal is alles mogelijk. Thibaut heeft als keeper bij Real een van de moeilijkste posities. Maar ik zie geen enkele doelman meer voorbereid om die rol te vervullen. Hij is in staat deze situatie te keren en het gewenste niveau te bereiken.”

“We hebben het over de beste doelman in de Wereldbeker. Hij is de beste keeper ter wereld voor Real Madrid”, stak Martínez de loftrompet op. “Het is jammer dat hij geen steun krijgt van het Real-publiek. Thibaut is sterk genoeg om met dat gefluit om te gaan, maar hij is ook maar een mens. Als professional heeft hij wel veel moeilijke situaties in verschillende landen overwonnen. Het is tijd voor de fans en club om de beste Courtois te zien.”

Martínez kwam daarnaast ook terug op Eden Hazard, die vooralsnog teleurstelt in de Spaanse hoofdstad. “Hij moet zich aanpassen aan het team en de competitie. Dat is normaal. Eden behoort tot de drie grootste talenten ter wereld”, aldus de bondscoach.