Marta trapte zich in geschiedenisboeken, maar ook opvallende make-up hield volgers bezig

19 juni 2019

18u32

Bron: Diario do Nordeste 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse voetballegende Marta schreef gisteravond voetbalgeschiedenis. De 33-jarige aanvalster scoorde tegen Italië en stond zo voor de zeventiende keer aan het kanon op de wereldbeker. Geen man of vrouw deed ooit beter. Marta werd overladen met lof, maar volgers van het WK vrouwenvoetbal hadden ook aandacht voor haar opvallende lipstick.

Italië had de eerste twee wedstrijden in Groep C al gewonnen van Australië (2-1) en Jamaica (5-0) en was zo al zeker van een plek in de knock-outfase van het WK in Frankrijk. Brazilië verloor op de eerste speeldag dan weer met 3-2 van Australië en won nadien van Jamaica (3-0). Een goed resultaat tegen Italië was dus nodig en Marta nam haar ploeg bij de hand. Een kwartier voor affluiten zorgde Marta vanaf de stip voor de enige treffer van de match, waardoor Brazilië doorstoot naar de achtste finales.

Voor Marta, die uitkomt voor Orlando Pride, was het gisteren al de zeventiende treffer in vijf WK-edities en daarmee is de 33-jarige Marta WK-topschutter aller tijden. Het vorige record stond op naam van Miroslav Klose, die op het WK van 2014 in Brazilië zijn zestiende en laatste WK-doelpunt scoorde. De Braziliaan Ronaldo heeft vijftien WK-goals op zijn teller staan, Gerd Müller, Birgit Prinz en Abby Wambach scoorden elk veertien goals op de wereldbeker.

Marta ging de wereld rond met haar record, maar er viel veel volgers van het WK voor dames nog iets op. De levende legende verscheen op het veld met opvallende paarse lippenstift. Heel wat socialmediagebruikers begonnen meteen te gissen naar de reden achter de make-up. Volgens velen was het een vorm van steun voor de beweging die strijdt voor meer gendergelijkheid. Maar Marta kwam na de match met een andere uitleg op de proppen.

“Ik draag voor elke wedstrijd lippenstift”, aldus de Braziliaanse. “Normaal kies ik niet voor zo’n opvallende kleur, maar vandaag vond ik dat ik het eens moest durven. Dat deed ik ook en ik vind het wel geslaagd. Ik koos voor de kleur van bloed, omdat we er een strijd van moesten maken. Waarschijnlijk zal ik nu wel elke keer voor deze lippenstift kiezen.” In de achtste finales neemt Brazilië het op tegen Noorwegen.

