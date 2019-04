Marouane Fellaini verkoopt stulpje in Manchester (mét eigen kapsalon) voor 2,3 miljoen euro YP

03 april 2019

10u10

Bron: Sudpresse 0 Time-out Nadat hij afgelopen winter naar China vertrok, heeft Marouane Fellaini besloten zijn huis in Manchester te verkopen. Prijskaartje: een dikke 2,3 miljoen euro. Maar daarvoor krijg je wel heel wat huis in de plaats.

2.326.850 euro: dat is de exacte prijs van de villa van Marouane Fellaini in Worsley, in het noord-westen van Manchester. In die prijs inbegrepen: vijf slaapkamers, zes grote leefruimtes, een binnenzwembad, een jacuzzi en... een eigen kapsalon. Dat hoeft niet meteen een grote verrassing te heten. Nu loopt hij er kortgewiekt bij, maar in zijn periode bij Manchester United viel hij natuurlijk vooral op omwille van zijn typerende krullen. Nog dit: het optrekje, dat al eventjes op de markt staat, moest aanvankelijk 2,48 miljoen euro kosten, maar omdat er maar geen koper kon gevonden werden, werd de prijs verlaagd.

De kans dat de boomlange middenvelder, die onlangs zijn afscheid van de Rode Duivels aankondigde, er wakker van zal liggen, lijkt ons echter klein. Nadat hij in 2013 tekende bij Manchester United, verkaste hij afgelopen wintermercato voor drie seizoenen naar het Chinese Shandong Luneng Taishan FC. Jaarlijks strijkt hij er zo’n 14,5 miljoen euro op, als hij zijn contract volledig uitdoet zal hij tegen 2022 zo’n 43,5 miljoen euro rijker zijn.

Na drie wedstrijden in de Chinese Super Ligue bekleden Fellaini & co de vierde plaats met zeven punten.