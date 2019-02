Marouane Fellaini spreekt voor het eerst sinds transfer: “Heb op sobere manier afscheid genomen”

Rudy Nuyens

13 februari 2019

06u00

Marouane Fellaini (31) sprak bij 'Proximus Sports' voor het eerst sinds zijn transfer naar het Chinese Shandong. Hij licht toe waarom hij vertrekt en houdt de deur naar de Rode Duivels open.

“Ik ga de grote matchen zoals die tegen PSG wel missen”, zegt Fellaini. “Maar ik heb een grote uitdaging voor me en daar kijk ik naar uit. Er is veel veranderd bij Manchester United, dat bleek meteen toen de nieuwe coach begonnen is. Maar dat maakt deel uit van het voetbal, je hebt hoogtes en laagtes. We hebben onder Mourinho een slechte periode gekend, maar nu komt de ploeg er weer bovenop. Des te beter voor de club.”

“Ik heb op een sobere manier afscheid genomen bij United”, aldus Fellaini. “Ze moesten spelen. Ik heb in de kleedkamer afscheid genomen, ik heb mijn spullen gepakt en ik ben vertrokken. Achteraf heb ik wel veel telefoontjes en berichtjes gekregen. Ik houd hele goeie herinneringen over aan Manchester United, ik heb er toppers leren kennen.”

Aanbiedingen uit Italië en Frankrijk

“Ik heb 2 jaar in België gespeeld en 10,5 jaar in Engeland. Ik ben er nu 31. Shandong is me zelf komen opzoeken. Axel Witsel is maar anderhalf jaar in China gebleven, maar hij vertelde me positieve dingen. Carrasco ook trouwens. Het is een andere cultuur, maar ik zal me wel aanpassen. Ik had ook aanbiedingen uit Italië en Frankrijk, maar het leek me het goeie moment om andere horizonten te verkennen.”

“De Rode Duivels? We zien wel, ik wil eerst zien hoe het in China loopt. Maar als de coach op mij rekent, mag hij me altijd bellen. Dan praten we er wel over. Ik heb nog geen contact gehad met Roberto Martínez, maar dat is geen probleem. Ik weet niet of ik fit genoeg zal zijn voor de matchen in maart, ik heb tenslotte al een maand niet meer gespeeld. Maar terugkeren om op de bank te zitten… Het is ook ver hé.”

“Als ik ermee ophoud, is dat ook geen ramp. Er zijn goeie jonge spelers op komst, ik ben zeker dat zij de handschoen zullen opnemen. Als ik ermee stop, zal ik de Rode Duivels wel missen. Het zijn vrienden, we spelen tenslotte al tien jaar samen. Maar ik zeg niet dat ik ga stoppen. Ik ga eerst trainen en spelen in China, dan zien we wel.”