Marokkaanse international schoffeert fan die kritiek heeft op zijn flankvoorzetten

17 oktober 2018

09u23

Bron: Bild

De Marokkaanse international Hamza Mendyl heeft zich van zijn slechtste kant laten kennen op sociale media. De linksback kreeg na de povere 1-0-zege van Marokko tegen de Comoren bakken kritiek van fans. Eén van hen hekelde Mendyl om zijn bedroevende flankvoorzetten, waarop de voetballer meteen in het tegenoffensief ging. “Breng volgende keer je moeder mee, die raak ik beter dan de bal”, schreef Mendyl in het Arabisch op Instagram.

Een uitschuiver die kon tellen. De Marokkaanse voetbalbond riep Mendyl op het matje en die bood zijn excuses aan. “Ik wens me te verontschuldigen bij de supporter die ik gisteravond heb gesproken”, luidde het. “Ik had zulke opmerkingen niet mogen maken, ook al stond ik nog onder druk na de wedstrijd. Ik zal mezelf nooit meer toestaan om een supporter of zijn familie te beledigen. Ik weet hoeveel jullie van ons team houden en ik zal er alles aan doen om jullie in de toekomst trots te maken. Ik accepteer jullie kritiek. Mijn excuses.”

Voor Mendyl, die uitkomt voor het Duitse Schalke 04, is het niet de eerste keer dat hij in woelig vaarwater belandt bij een wedstrijd van Marokko. Vorige maand kwam hij te laat bij de afsluitende training voor een interland, waardoor hij uit de selectie werd gezet.