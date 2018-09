Marokkaan werd wereldberoemd door YouTube-filmpjes en AC Milan gaf hem op z'n 14de topcontract. Maar nu is (ex-)wonderkind volledig op de dool TLB

20u20 0 Buitenlands Voetbal "De beste 14-jarige voetballer ter wereld." Zo luidde de titel van een YouTube-filmpje dat in 2012 het internet veroverde. De montage toonde flitsen van ene Hachim Mastour, een 14-jarige Italiaanse-Marokkaan die op dat moment uitkwam voor laagvlieger Reggiana Giovani. AC Milan merkte de filmpjes ook op en de 'Rossoneri' haalden Mastour binnen. Het leek een kwestie van tijd vooraleer de jongeling zou doorstoten naar het eerste elftal. Maar dat liep toch even anders.

Mastour - in Noord-Italië geboren, maar het kind van Marokkaanse ouders - zou AC Milan in totaal meer dan 2 miljoen euro gekost hebben en aanvankelijk deed hij het ook aardig bij de Italiaanse grootmacht. Ook in het rood-zwarte shirt gooide hij hoge ogen met zijn vista, flukse dribbels en indrukwekkende techniek. Omar Danesi, de coach van de U17, stelde dat een doorbraak tot de hoofdmacht slechts een kwestie van tijd was en daar dacht ook de bondscoach van Marokko in 2015 duidelijk zo over.

Mastour, die altijd voor de Italiaanse jeugdploegen had gespeeld, kreeg in de zomer van 2015 een brief van de Marokkaanse bondscoach. De youngster ging in op de uitnodiging en op 12 juni debuteerde Mastour in het shirt van de Marokkaanse nationale ploeg in een kwalificatiematch voor de Afrika Cup tegen Libië. De creatieve middenvelder viel twee minuten voor tijd in en werd met zijn zestien jaar en 363 dagen de jongste Marokkaanse international ooit, maar het bleef voorlopig bij die ene interland.

Om Mastour de kans te geven om speelminuten te sprokkelen op het hoogste niveau, leende AC Milan zijn groeibriljant uit aan de Spaanse eersteklasser Malaga. De uitleenbeurt kwam er op uitdrukkelijke vraag van Abdullah al-Thani, de steenrijke eigenaar van Malaga, maar het avontuur van Mastour in Spanje werd een fiasco. Na amper één match (tegen Betis, red.) in het eerste seizoen, werd de huurovereenkomst verbroken.

Milan stalde Mastour in de zomer van 2016 dan maar bij het Nederlandse PEC Zwolle, maar ook daar kwam de technisch onderlegde middenvelder niet verder dan een handvol duels in de eerste ploeg. Hij keerde terug naar AC Milan, Mastour had nog een contract voor één seizoen, maar moest met de B-ploeg spelen. Trainer Gennaro Gattuso liet hem wel geregeld meetrainen met de A-kern. "Ik heb hem een waarschuwing gegeven. 'Ofwel stop je met al die filmpjes te maken en concentreer je je op de trainingen en wedstrijden, ofwel mep ik je tanden eruit", vertelde ik. En ik denk wel dat hij de boodschap begrepen heeft", aldus Gattuso vorig seizoen. Voldoende voor een nieuw contract bij Milan waren de prestaties van Mastour echter niet, na vorig seizoen werd hij een vrije speler.

Mino Raiola, behalve de makelaar van Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba ook de man die de belangen van Mastour behartigt, moet de inmiddels 20-jarige middenvelder dus aan een nieuwe ploeg helpen. Voorlopig kwam er nog geen oplossing uit de bus, maar Griekse bronnen melden nu toch dat Mastour op het punt staat om te tekenen voor PAS Lamia 1964, een Griekse ploeg die bezig is aan haar tweede seizoen op het hoogste niveau. Een flinke stap terug in vergelijking met AC Milan, dus. Komt het ooit nog goed met het (voormalige?) wonderkind?

