Mark Van Bommel volgt Phillip Cocu op bij PSV LPB

22 juni 2018

11u53

Bron: anp 2 Buitenlands Voetbal Mark van Bommel is de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Hij volgt bij de Eindhovense club Phillip Cocu op, die naar het Turkse Fenerbahçe vertrekt.

De 41-jarige Van Bommel bereikte met PSV een akkoord over een contract voor drie jaar, zo bevestigt de Nederlandse kampioen. De ex-middenvelder was het afgelopen seizoen al jeugdtrainer bij PSV. Hij leidde de hoogste jeugdploeg naar de landstitel.

"Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands over het vertrek van Cocu. "We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark gestart. Hij is er klaar voor."

Van Bommel bevindt zich op dit moment op het WK in Rusland. Daar assisteert hij bondscoach Bert van Marwijk - tevens zijn schoonvader - bij de Australische nationale ploeg. De 'Socceroos' behaalden uit hun eerste twee wedstrijden één punt.

Cocu van zijn kant gaat voor drie jaar aan de slag bij Fenerbahçe. "Ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van de plannen van de club voor de nabije toekomst", zegt hij op de website van de Turkse topclub. "Fenerbahçe is een geweldige club. Voorzitter Ali Koç en technisch directeur Damien Comolli hebben veelbelovende plannen. Ik kijk ernaar uit om met de spelers samen te werken en het team voor onze fans te leiden in het Sükrü Saracoglu Stadium. Ik kan niet wachten om te beginnen."