Marc Wilmots na zijn vertrek in Ivoorkust: "Met mijlen voorsprong de moeilijkste uitdaging uit mijn carrière" Mathieu Goedefroy

13u11 0 AFP Wilmots met zijn persoonlijke bodyguard Serge Borlée zondag in Ivoorkust.

Afgelopen zondag, de dag nadat Marc Wilmots zich met Ivoorkust na een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen Marokko niet kon plaatsen voor het WK, sprak Marc Wilmots met Het Laatste Nieuws. Het zou zijn laatste interview als bondscoach van Ivoorkust worden nadat Wilmots vannacht tweette dat zijn samenwerking met 'les Elephants' erop zit. Enkele passages uit het gesprek.

We gaan met de deur in huis vallen. Je hebt Ivoorkust niet kunnen plaatsen voor het WK: wat nu?

"Kijk, ik heb hier destijds een contract getekend tot maart 2019. Dat betekende op het moment van de ondertekening dat ik met deze ploeg het WK in Rusland en de Africa Cup in januari 2019 zou proberen te halen. Alleen: voor het WK zijn we niet geplaatst, en de Africa Cup is door de Afrikaanse Voetbalfederatie verplaatst naar juni 2019. Dat wil zeggen dat ik nu met een contract zit dat plots lang vóór de start van het volgende toernooi afloopt. We zullen dat moeten bekijken."

Heb je al gesproken met de bondsvoorzitter?

"Ik heb een goed contact met mijn bazen. Meteen na de uitschakeling tegen Marokko (zaterdagavond, red.) hebben we al een eerste keer samengezeten in dit hotel. Dat was een constructieve bespreking, zonder al te veel druk. Morgenochtend (vanmorgen, red.) heb ik een nieuwe vergadering met de voorzitter, waarin we verder gaan praten. We gaan onderhandelen over wat voor iedereen het beste is, maar het brandt niet. Ik heb tijd. Ik wéét dat de pers de bondsvoorzitter buiten wil om politieke redenen, maar dat maakt mijn zaak niet. Zoals ik al zei, valt er geen groot toernooi meer binnen mijn contract, dus de vraag is ook: wil ik zelf wel doorgaan?"

AFP

Feit is wel dat je contract nog meer dan een jaar loopt…

"Luister: ik zeg jou niet dat ik met Ivoorkust doorga tot maart 2019. In het leven kunnen de dingen heel snel voorbij zijn. We gaan praten. Als zij mij weg willen, oké, dan regelen we de details. Willen ze me houden? Dan zal ik zelf de afweging maken en een beslissing nemen."

Was dit Afrikaanse avontuur de moeilijkste uitdaging uit je carrière?

(Slaat de handen voor het gezicht) "Och, met mijlen voorsprong. Dat kan ik je verzekeren. En wat het zo moeilijk maakt, is dat je in Afrika nooit alle teugels zelf in handen hebt. Er is veel dat je niet kan controleren. Je kan de Ivoriaanse ploeg niet leiden zoals je de Rode Duivels leidt. Maar ik kom hier wel rijker uit, want van de mislukkingen leer je het meest. We zijn niet geslaagd in wat we wilden. Het zij zo. Het ­leven gaat door."

Wat loopt er mank in Ivoorkust?

"Het probleem van dit land is dat het uit een tijd komt waarin Jean-Marc Guillou met zijn academies fantastische spelers gevormd heeft. Touré, Kalou, Drogba,... Ik ga ze niet allemaal opsommen, want dan zitten we hier morgen nog. Alleen: Guillou is intussen met zijn academies naar Mali ­getrokken, en nu is er in Ivoorkust niets meer: geen academies, geen opleidingen... Er is dus een structureel probleem met het oog op de toekomst en dat probleem zou hoe dan ook aan het licht komen. Een kwalificatie voor het WK had alles misschien wat langer kunnen verbergen en de schone schijn kunnen ophouden, maar het zou niks opgelost hebben. Akkoord: het WK had geld in het laatje gebracht en mijn jongere spelers hadden er ervaring kunnen opbouwen, maar het zou het Ivoriaanse voetbal niet hebben doen heropleven. En wat mij betreft: ik heb hier nu een dikke drie maanden gewerkt, op die tijd kan ik geen structurele dingen veranderen."

AFP

Verwijt je jezelf iets?

"We hebben alles gedaan wat we konden doen. Jij zat ook in het ­stadion, hé? Je hebt de goals van Marokko gezien... Ons concept zat goed, de spelers stonden juist. Gervinho kan 1-0 maken, maar hij mist en even later vliegt een voorzet van Dirar toevallig binnen. En op de corner van de 0-2 moet onze keeper uitkomen, maar hij twijfelt. We zitten met een doelman die door een slechte periode gaat. Dat is een probleem waar we niets aan kunnen veranderen. Ik kan toch Copa niet terughalen? Hij speelt niet bij OHL... Je kan de kwaliteit verhogen door een aantal nieuwe spelers bij de selectie te halen, zoals Wilfried Zaha van Crystal Palace, maar je kan geen mirakels verrichten."

De journalisten in Afrika gaan een pak agressiever te werk dan die in Europa. Na de match werd in de perszaal luidkeels om je ontslag geroepen. Raakt je dat niet?

"Het gaat hier ook om politiek. Ze willen voornamelijk het hoofd van de voorzitter... Je moet ­weten: in Ivoorkust is het bondsvoorzitterschap een heel prestigieuze functie. Hij is een machtig man, met veel invloeden maar ook veel vijanden."

AFP Wilmots met zijn assistent Kolo Touré.

Als je na zo’n pijnlijke nederlaag op je hotelkamer komt, kan je alles dan zomaar lossen en in slaap vallen?

"Daar heb ik geen probleem mee. Je moét zoiets lossen. Straffer zelfs: ik ben voorbereid. Je weet wat je kán overkomen. Ik wist dat we uitgeschakeld konden worden door Marokko. Ik wist ook waar ik aan toe was als dat zou gebeuren."

De laatste: stel dat je geen bondscoach van Ivoorkust meer bent wanneer de mensen dit ­lezen, met welke nieuwe doelen zal je dan op het vliegtuig naar Zaventem gestapt zijn?

"Goh... Ik heb mijn eigen land kunnen trainen, dat was al heel mooi. Voordien heb ik een prachtige carrière van achttien jaar als speler gehad. Ondanks vijftien operaties is mijn gezondheid nog betrekkelijk goed en ik ben heel blij dat ik eens in Afrika getraind heb. Waar de toekomst mij nu zal brengen? We zullen zien. Ik zal de uitdagingen op mij af laten komen."

AFP