Marathon met clubvoetbal vanaf 13 juni: geen EK, toch staan Rode Duivels voor enorm drukke periode Kristof Terreur in Engeland

05 juni 2020

03u00 0 Buitenlands voetbal Duivelsrood wordt ingeruild voor azuur en wit, zwart en blauw. Op zaterdag 13 juni staan ze niet naast mekaar op een veld in Sint-Petersburg, wel tegenover mekaar in een leeg San Paolo. Dries Mertens en Romelu Lukaku trappen straks een voetbalmarathon opgang. Het EK-gat wordt opgevuld door vier topcompetities.

Na drie maanden zonder wordt het straks één langgerekte sprint. Non-stop voetbal op de betaaltelevisie. Op donderdag 11 juni, de dag voordat het EK normaal van start zou gaan, beginnen ze er in Spanje opnieuw aan. In de Premier League en in de Serie A zijn de kalendermakers en televisiezenders ondertussen ook uitgepuzzeld. Hun wedstrijdschema’s sluiten naadloos aan bij die van de Primera División en de Bundesliga. Tot 2 juli zullen elke dag één of meerdere matchen live op de buis te zien zijn.

Het clubvoetbal moet straks het EK doen vergeten. Duivelse helden strijden niet met mekaar voor vorst, voor vrijheid en voor recht, maar tegen mekaar. Dries Mertens en Romelu Lukaku zijn het eerst aan zet: de halve finale in de Coppa Italia – Napoli staat 1-0 in het voordeel. Match waarin zal ingezoomd worden op de kleinste Belg. Mertens heeft er nog één nodig om alleen topschutter aller tijden te worden.

Krijgt hij die klus geklaard tegen de ploeg met wie hij zo goed als rond was voor een controversiële transfer? Tegen de aftrap moeten de laatste komma’s in Mertens’ nieuwe contract bij Napels er staan. Zijn levensverzekering. Mertens sluit straks zijn loopbaan af in Zuid-Italië en wil nog wat winnen. Die beker eerst. Voor Lukaku is de Coppa de grootste kans op zijn eerste echte prijs in het buitenland. In de Serie A staat Juventus virtueel minstens zes punten los. Ook Lazio, de ploeg van zijn broer, heeft momenteel betere kaarten. Verrassen dan maar als derde hond? In de topschutterstand hinkt Lukaku inmiddels ook al tien eenheden achter op Ciro Immobile. Mind the gap.

Eden in zijn tuin

In Madrid kijken ze straks uit naar de terugkeer van zijn verlosser. Eden Hazard krijgt de kans om een vervloekt eerste seizoen bij Real alsnog te kleuren. Geen overtollige kilo’s deze keer, geen kleine pijntjes, een volledig opgelapte enkel en mentaal op een wolk na drie maanden non-stop met zijn vier zonen. Hij is klaar om te vliegen. Hazard moet, met een beetje hulp van vriend Thibaut Courtois, Real kampioen maken. Lionel vs Eden: de achterstand bedraagt twee punten. Een ongeduldig publiek hoeft hij alvast niet te vrezen. Hazard voetbalt straks zoals in de tuin — Real zal op zijn oefencomplex spelen.

Recordjacht

In de Premier League worden de 92 resterende wedstrijden voor het eerst allemaal live uitgezonden. De overschotjes zijn gratis te bekijken op de BBC, niet de laatste klappers. Veel hoeft er overigens niet te worden opgeklopt. Alles ligt min of meer in zijn plooi. Het is wachten op de kroning van Liverpool — twee zeges volstaan voor de titel. De strijd om plaats vier moet nog worden gestreden. En onderin is het ook nog spannend. That’s it.

Voor Kevin De Bruyne is het warm draaien. Hij jaagt op een 17 jaar oud assistrecord van Thierry Henry — nog 5 te gaan. Hij kan de PFA Player of the Yeartrofee nog winnen, maar de echte doelen liggen anders: de Champions League in augustus, in mindere mate de FA Cup.

Donderdagavond 2 juli, in prime time, kijken de uittredende (City) en de nieuwe kampioen (Liverpool) mekaar in de ogen. Het laatste prestigeduel.

Gaat u ervoor zitten, afstandbediening in de ene hand, blikje bier in de andere?

De tricolore hoeft niet te wapperen.

