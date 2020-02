Exclusief voor abonnees Maradona ontketent revolutie in La Plata, maar al wat hij doet wordt nog steeds onder vergrootglas gelegd: “Grootste uitdaging in mijn leven” Remi Lehmann

19 februari 2020

10u42 0 Buitenlands voetbal Alles wat Diego Armando Maradona doet, wordt onder een vergrootglas gelegd. Dat mag je in Argentinië zelfs letterlijk nemen. Sinds de voormalig wereldkampioen coach is bij degradatiekandidaat Gimnasia y Esgrima de La Plata, wordt hij rond de wedstrijd gevolgd door de ‘Diego Cam’, een livestream die niets van de wedstrijd laat zien, maar continu ‘Pluisje’ in beeld neemt.

Dat leidde deze week tot opschudding, toen de camera registreerde hoe een clubmedewerker in het geheim iets aan Diego toe wilde spelen, en de reservespelers expres de dugout verlieten om de camera’s te blokkeren. De video ging viraal, en zowel in Argentinië als ver daarbuiten werd wild gespeculeerd over wat ‘Nummer 10’ zou hebben ingenomen, soms met verwijzingen naar Diego’s verleden als cocaïneverslaafde.

