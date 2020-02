Maradona mag opnieuw Game of Thrones spelen en sneert met opvallende pet met opschrift ‘de pillen van bompa’ Remi Lehmann

23 februari 2020

05u57 2 Buitenlands Voetbal Diego Maradona strijdt als coach van het bescheiden Gimnasia tegen degradatie. Maar waar hij ook komt , de ontvangst is altijd warm en groots: vuurwerk, tranen en...steeds groteskere tronen.

Het is bijna niet voor te stellen dat een trainer van een bezoekende ploeg zo op handen wordt gedragen door het thuispubliek. Zeker niet in Zuid-Amerika, waar de rivaliteit tussen voetbalfans jaarlijks vele levens eist. Maar voor Maradona maken Argentijnse supporters graag een uitzondering.

‘Pluisje’ speelt eigenlijk altijd een thuiswedstrijd. Dat was deze zaterdag niet anders bij topclub Independiente. Hoewel de sterspeler geen minuut speelde voor de 'Rode Duivels’, was hij als kind fan van de club uit Avellaneda. Independiente had dan ook alles uit de kast getrokken om Diego zich thuis te laten voelen.

Game of Thrones

Voor de vierde keer dit seizoen stond er een heuse troon voor hem klaar. ‘God’ verdient immers beter dan een onopvallende plek in de dugout. Independiente en andere clubs doen dan ook hun uiterste best om een steeds grotere en pompeuze troon te bouwen voor de voormalig wereldkampioen. Traditiegetrouw zet Diego dan zijn handtekening op de zetel, en wordt deze na de wedstrijd per opbod verkocht voor het goede doel.

De liefde voor Maradona gaat bij Independiente en haar fans echter veel verder dan de troon. De club uit Avellaneda had zaterdag zelfs de wereldbeker van het WK 1986 geleend van de voetbalbond, om deze opnieuw aan Diego uit te kunnen reiken. De eer was aan clublegende Ricardo Bochini, die tijdens dat tornooi welgeteld 6 minuten met Pluisje op de mat stond, uitgerekend in de halve finale tegen België.

‘De pillekes van Bompa’

Terwijl Maradona de 30.000 fans toespreekt, valt meteen op dat Pluisje een pet draagt van een Argentijnse band. Maar niets is toeval bij Diego. De bandnaam is ‘Las pastillas del abuelo’. Vrij vertaald: ‘De pillekes van bompa’.

Het is een weinig subtiele verwijzing naar de pillen die Maradona vorige week stiekem kreeg toegestopt tijdens de wedstrijd tegen Rosario Central. De ‘Diego Cam’ - een camera die Maradona continu filmt rond de wedstrijden - registreerde het voorval. Toen teamgenoten dat doorkregen, liepen ze expres in beeld om Pluisje af te schermen. Het leidde tot wilde speculaties over vermeend drugsgebruik, maar volgens welingelichte bronnen bij de lokale pers ging het om medicijnen tegen hoge bloeddruk. De wereldkampioen had geweigerd om over het incident te spreken, maar deed dat nu alsnog, met zijn pet.

De ceremonie liep uit, waardoor de wedstrijd ruim tien minuten te laat begon. Niemand leek dat erg te vinden. Voor veel Argentijnse fans is het misschien de laatste keer dat ze Maradona in hun stadion zullen zien. Dat het spelniveau niet al te hoog is, nemen ze voor lief. Beide teams gingen de rust in met brilstand 0-0.

Tweede helft

Ook de tweede helft in Avellaneda begint te laat. Hoewel beide teams al op het veld staan, lukt het Pluisje niet om zelfstandig naar de dugout te lopen. Ondersteund door zijn entourage weet hij dan toch zijn troon te bereiken. Teams klaar? Grensrechters klaar? Diego ook klaar? Alleen dan kan de match verder gaan.

De wedstrijd golfde op en neer, maar via de Diego Cam zien we een steeds wanhopigere man, die zo nu en dan met moeite opstaat uit zijn troon. De laatste paar minuten kon Pluisje de zenuwen niet meer aan, en stond op uit zijn troon.

En dan, in de 93ste minuut, geschiedde alsnog het wonder: een wanhoopsschot van Gimnasia wordt door een speler van Independiente van richting verandert en belandt in het doel. Independiente 0 - Team Diego 1.

Iedereen springt een gat in de lucht, behalve Maradona... die heeft er de kracht niet meer voor. Luttele seconden later maakt de scheidsrechter een einde aan de wedstrijd. Het is de eerste winst voor Gimnasia in 2020.

“Kop op jongens, niet opgeven”

Voordat de spelers van Independiente onder een striemend fluitconcert het veld verlaten, krijgen ze nog een knuffel van Diego. “Kop op jongens, niet opgeven”, vertrouwt hij hen toe. Wie niet beter weet zou denken dat juist Independiente tegen degradatie strijdt, in plaats van Pluisje.

Pas daarna omhelst Diego zijn teamgenoten. Zodra hij zich omdraait naar de tribunes, bedankt hij de fans van Independiente. Ondanks het bittere verlies, zwaaien ze terug en zingen ze hem toe. De liefde voor Maradona leek zaterdag groter dan die voor hun eigen club.

Meer beelden van de Maradona-manie in Argentinië