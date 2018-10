Maradona haalt uit naar Messi: "Zinloos om een leider te maken van iemand die voor de wedstrijd 20 keer naar het toilet gaat" MDB

14 oktober 2018

10u03

Bron: Fox Sports 0 Buitenlands Voetbal Argentinië won donderdag nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Irak met 0-4, maar deed dat wel zonder Lionel Messi. Na het WK speelde de sterspeler van Barcelona nog geen wedstrijd voor 'La Albiceleste' en ondertussen wilde Diego Maradona benadrukken dat je Messi bij Argentinië geen leidersrol moet geven. Al deed hij dat wel op een opvallende manier.

Diego Maradona vertoeft tegenwoordig in Mexico. 'Pluisje' is er trainer van Dorados de Sinaloa, een Mexicaanse tweedeklasser. Maar 'Don Diego' zou Maradona niet zijn, als hij niet zijn zegje kon doen over de Argentijnse nationale ploeg dat het dezer dagen zonder Lionel Messi doet. In de laatste drie vriendschappelijke wedstrijden speelde de 'Vlo' niet mee zodat de verloren achtste finale tegen Frankrijk op het WK momenteel zijn laatste partij is voor 'La Albiceleste.' Oefenwedstrijd of niet, Maradona stelt er zijn vragen bij. "Messi is een grote speler, maar hij is geen leider. Voordat hij tegen de trainer en de spelers praat, speelt hij nog op de PlayStation. En dan wil hij op het veld een leider zijn. Het is zinloos om een leider te maken van een man die voor de wedstrijd 20 keer naar het toilet gaat."

"Laten we stoppen om van Messi een God te maken", ging Maradona onverstoord verder. "Messi bij Barcelona is iets anders dan Messi bij Argentinië. Ik zou hem niet oproepen, maar zeg nooit nooit." Harde taal van de man die tussen 2008 en 2010 nog bondscoach was van Argentinië en Messi. "Je moet het leiderschap van hem wegnemen om de Messi te krijgen die we willen." Al stelt 'Pluisje' de kwaliteiten van Messi zeker niet in twijfel. "Hij is samen met Cristiano Ronaldo de beste in de wereld." Bij zijn club is Lionel Messi dit seizoen wel flink op dreef. In elf officiële wedstrijden scoorde hij al elf keer. Vooral in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham maakte 'De Vlo' enorm veel indruk.