Maradona haalt uit na nieuwe opdoffer Messi en co: “Dit team verdient het Argentijnse shirt niet” XC

25 maart 2019

12u23

Bron: AS 0 Buitenlands voetbal Lionel Messi beleefde vrijdag weinig plezier aan zijn rentree bij Argentinië. De Albiceleste gingen in een oefenpot in Madrid pijnlijk ten onder tegen Venezuela: 1-3. Diego Maradona kan het niet langer aangezien. Dat vertelde hij aan het Spaanse AS.

Neen, Maradona heeft de oefenwedstrijd van Argentinië niet gevolgd. “Ik kijk niet naar horrorfilms”, vertelde de wereldkampioen van 1986. “De onbekwame mensen aan het hoofd van de voetbalbond dachten zeker dat wij Venezuela zouden kloppen? Zij liegen en bedriegen continu.”

“Het doet me pijn, omdat ik me een échte Argentijn voel. Maar dat was vooral met de generatie spelers als Ruggeri, Batistuta en Caniggia... Het huidige team verdient het niet dit shirt te dragen. En we zouden ons leven geven om Claudio Tapi (voorzitter van de Argentijnse federatie, red.) te zien vertrekken. Hij heeft geen flauw idee waar hij mee bezig is.”

“Ik leef mee met het Argentijnse volk, dat in die leugenaar blijft geloven”, vervolgde ‘Pluisje’. “Ik heb ook medelijden met de spelers, die hiervan de gevolgen moeten dragen. Terwijl de mensen van de bond de regisseurs zijn van de prestaties van het Argentijnse team.”