Maradona begint drie maanden na zijn bedenkelijk optreden op het WK als coach in Mexico: "Vandaag zie ik de zon, maar ik was 14 jaar aan één stuk ziek" DMM

11 september 2018

08u51

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Voetballegende Diego Maradona (57) heeft beloofd dat hij zijn uiterste best zal doen als nieuwe coach van Dorados de Sinaloa."Ik kwam niet naar hier voor een wandeling. Ik ben hier om met hart en ziel te werken", verklaarde Maradona bij zijn voorstelling.

Maradona, die als coach zijn nieuwe club een shirt met het rugnummer tien kreeg, wil niet dat hij beschouwd wordt als de verlosser van het Mexicaanse voetbal. Dorados de Sinaloa bengelt momenteel onderin de Mexicaanse tweede klasse, er wacht 'Pluisje' dus een zware taak. "We zullen een olifant op onze schouders moeten dragen", zei hij daarover, vooraleer hij zijn eerste training zou leiden. Eentje die zich liet kenmerken door talrijk opgedaagde toeschouwers, een haka en een vrolijk jonglerende Maradona.

"Ik zou Dorados graag geven wat ik verloor, toen ik ziek was. En ik was 14 jaar ziek", leek Maradona te verwijzen naar zijn alcohol- en drugsproblemen. "Vandaag wil ik de zon zien en wil ik 's avonds in een bed gaan slapen. Voorheen sliep ik niet, ik wist zelfs niet wat een hoofdkussen was. In mijn leven heb ik veel moeilijkheden gekend. Deze nieuwe verantwoordelijkheid vandaag vergelijk ik met die van een vader die een kind in zijn armen houdt", aldus Maradona, die zich naar eigen zeggen nooit eerder zo goed heeft gevoeld.

De Mexicaanse staat Sinaloa staat bekend om het vele geweld, gerelateerd aan drugshandel. Zo is het Sinaloa-kartel één van Mexico's meest beruchte drugsbendes, die vele mensen de dood heeft ingejaagd. De club Dorados de Sinaloa is in handen van een rijke familie die dicht bij de politieke macht staat, maar er ook van verdacht wordt banden te hebben met drugsbaronnen. Bovendien zou Maradona Sinaloa verkozen hebben boven het trainerschap bij de nationale ploeg van Venezuela.

Maradona, die in 1986 met Argentinië het WK won, is er nog niet in geslaagd als coach zijn successen als speler te herhalen. Van 2008 tot 2010 was hij bondscoach van Argentinië. Daarna coachte Maradona Al-Wasl (2010-2012) en Al-Fujairah (2017-2018) in de Verenigde Arabische Emiraten. In mei van dit jaar zette hij nog zijn handtekening onder een driejarig contract bij het Wit-Russische Dinamo Brest.