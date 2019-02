Manchester United heeft revanche voor verloren finale beet en knikkert Hazard en Chelsea uit FA Cup Manu Henry

18 februari 2019

22u24 2 Buitenlands Voetbal Tottenham en Arsenal werden al uit de FA Cup geknikkerd, vanavond vervoegde ook Chelsea dat lijstje. In een heruitgave van de finale van vorig jaar ging Manchester United 0-2 winnen op Stamford Bridge. De luidkeels toegezongen Solskjaer en zijn manschappen naar de kwartfinales. Romelu Lukaku werd na 72 minuten naar de kant gehaald bij United, Eden Hazard maakte de 90 minuten vol bij de thuisploeg.

’t Was eigenlijk bij de rust al beklonken. Met dank aan Paul Pogba - alweer. Op het halfuur als aangever -Herrera knikte de haarfijne voorzet overhoeks binnen- en op slag van rust zélf doeltreffend met een buffelstoot. Dat de wereldkampioen herleeft onder Solskjaer, is een understatement. Hij zit aan negen goals in twaalf duels onder de Noor. Romelu Lukaku, in de basis vanavond en vooral voor rust aanwezig, was er als de kippen bij om zich te mengen in het feestgedruis van zijn boezemvriend. Chelsea nog voor rust in de penarie. De Blues toonden wel grinta, maar veel werk moest gelegenheidsdoelman Romero niet opknappen. Daar kon ook Eden Hazard weinig aan veranderen. Sarri voelde de bui -’t zijn stevige buien dezer dagen op Stamford Bridge- al hangen. (lees hieronder verder)

GOOAAL | Ander Herrera knikt de bezoekers op voorsprong! 👀



🏆 #CHEMUN 0⃣-1️⃣ pic.twitter.com/snxs1DE0VB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Paul Pogba blijft maar scoren! 😍



🏆 #CHEMUN 0⃣-2️⃣ pic.twitter.com/zhVc1dEDcq Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Een poging om de bakens na rust te verzetten, kende geen succes. Chelsea zal zichzelf niet opvolgen als FA Cup-winnaar. Vorig jaar scoorde Hazard nog de enige treffer in de finale. Met de Europa League en de League Cup hebben de Blues nog twee competities om het seizoen enigszins te redden. De eerste opdracht volgt donderdag: dan komt Malmö over de vloer. Bij United, dat voor het eerst sinds 2012 nog eens won op het veld van de Blues, dromen ze van een nieuwe trip naar Wembley.