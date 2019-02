Manchester United freewheelt verder onder Solskjaer, basispion Lukaku krijgt weinig klaar Manu Henry

09 februari 2019

15u20 1 Fulham FUL FUL 0 einde 3 MUN MUN Manchester United Buitenlands Voetbal Ook de klip op Craven Cottage werd eenvoudig omzeild. Manchester United freewheelt verder onder Solskjaer. Fulham, het nummer voorlaatst, werd vanmiddag met 0-3 over de knie gelegd. 25 op 27 oogt het Premier League-rapport. Romelu Lukaku stond de hele wedstrijd tussen de lijnen, maar maakte geen onuitwisbare indruk.

“You are my Solskjaer, my Ole Solskjaer. You make me happy, when skies are grey.” Attractief voetbal én resultaat: redenen genoeg voor de United-aanhang om de Noorse coach toe te zingen. Halfweg de eerste helft stond de 0-2-voorsprong al op het bord. Goals van Pogba en Martial. Na een rush die startte vanop de eigen speelhelft deponeerde die laatste zijn negende competitietreffer koeltjes in de verste hoek – hij evenaart na 26 speeldagen al zijn doelpuntentotaal van het voorbije seizoen.

Dit team lijkt in niéts nog op het elftal dat onder Mourinho zo kwakkelde. Laat orkestmeester Pogba daar de exponent van zijn: acht goals en vijf assists in negen competitiewedstrijden onder Solskjaer. Vanop de stip tekende de Franse wereldkampioen na rust zelf nog voor de 0-3. Ter vergelijking: onder Mourinho kwam hij in 14 Premier League-matchen aan drie goals en drie assists. Bevrijd voetballen, heet dat dan.

En Romelu Lukaku? Hij verscheen nog eens aan de aftrap, maar maakte een vrij anonieme beurt. Het ontbrak hem aan scherpte en vertrouwen. Niet onlogisch gezien zijn situatie. Aan de overzijde stond er met Denis Odoi nog een landgenoot tussen de krijtlijnen. De verdediger trok zijn streng achterin, maar kon een zeventiende seizoensnederlaag niet afwenden. Het Fulham van Claudio Ranieri is een vogel voor de kat - degradatie wenkt.

DE man onder Solskjaer: @paulpogba ! 👊🔝 pic.twitter.com/KB0mFWCL1i Play Sports(@ playsports) link