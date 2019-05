Manchester United en Tottenham snuffelen aan Tielemans



KTH

02 mei 2019

06u00 0 Buitenlands voetbal Lijntjes zijn uitgelegd. Beslissingen zijn er nog niet genomen, laat staan dat er al concrete voorstellen zijn overgemaakt, maar zowel bij Tottenham als Manchester United is de situatie van Youri Tielemans (21) intern besproken.

Zijn fantastische start bij Leicester en snelle aanpassing aan de Premier League is ook de grotere clubs niet ontgaan. Interesse waar ze binnen Leicester ook van op de hoogte zijn. De club wil Tielemans zo snel mogelijk definitief vastleggen, maar zal dan wel eerst een akkoord moeten bereiken met Monaco, dat hem ­verhuurt zonder aankoopoptie. De Monegasken hopen het maximum uit de deal te halen. En een opbod zou hen goed uitkomen. In januari kleefden ze nog een som van circa 45 miljoen euro op zijn hoofd. Veel meer dan de 25 miljoen die ze ­Anderlecht betaalden in 2017. Tielemans zelf kijkt de kat uit de boom: “We zullen wel zien. Laat me nu eerst maar ­genieten en het seizoen afmaken.” Tielemans staat niet weigerachtig ­tegenover een verlengd verblijf bij Leicester, maar weet dat zijn toekomst ook niet ­helemaal in zijn handen ligt.