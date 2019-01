Manchester United bevestigt onderhandelingen met Chinese club over verkoop van Fellaini Kristof Terreur

29 januari 2019

15u05

Bron: @HLNinEngeland 0 Buitenlands Voetbal Manchester United onderhandelt momenteel met een Shandong Luneng over de verkoop van Marouane Fellaini. Er staat geen druk op het dossier. Chinese clubs hebben nog tot eind februari de tijd om transfers af te handelen, maar Shandong wil snel zaken doen. Fellaini zelf wacht af, maar staat ook dichtbij een akkoord.

Guanzghou. Beijing. Shanghai. Makelaars in opdracht van clubs uit de Chinese Super League schuimen opnieuw de topspelers af. Het regent telefoontjes en aanbiedingen, zelfs al zijn bij de meeste Chinese clubs de plaatsjes voor buitenlandse speler opgevuld. Ze anticiperen. Ook bij Fellaini rinkelde de telefoon de voorbije weken. Hij kent de verkooppraatjes ondertussen. Nu José Mourinho weg is en hij onder opvolger Ole-Gunnar Solskjaer niet onmiddellijk in de bovenste schuif lijkt te liggen, hebben de makelaars hun kans geroken.

Concrete voorstellen liggen er nu ook. Shandong Luneng heeft de onderhandelingen met Man United opgestart. Dat wordt binnen de club bevestigd. Fellaini, die vorige zomer nog twee jaar bijtekende, hoeft niet weg, maar bij een aanlokkelijk voorstel wil de club wel nadenken. Dat ligt nu op de tafel. Fellaini revalideert momenteel van een kuitblessure. De voorbije dagen was hij in Antwerpen, waar hij bij Lieven Maesschalck revalideerde.

Zijn vriend Moussa Dembélé tekende tien dagen geleden bij Guangzhou R&F. Die andere Duivel, Yannick Carrasco, wil na een jaar alweer weg uit China, maar vond nog geen nieuwe club.