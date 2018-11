Manchester City in het oog van de storm: de duistere kantjes ontmaskerd Kristof Terreur

11 november 2018

07u00 2 Buitenlands Voetbal Football Leaks and the Damage Done. De lekken en de geleden imagoschade. Niet zozeer het gefoefel met de petrodollars verbaast, wel de pocherige en bij momenten agressieve toon in de gelekte e-mails: “We kunnen doen wat we willen.” Manchester City, een zich onaantastbaar wanende succesclub met duistere kantjes.

Gone, gone, the damage done. Een fraai beeld is het allesbehalve, dat wat ‘Der Spiegel’ afgelopen week heeft geschetst. Een verhaal waar niemand goed uitkomt. Niet de voetbalinstanties. Niet de liga’s. Niet PSG, die andere overtreder. En al zeker niet hoofdrolspeler Manchester City. Krassen op het embleem van een club die zich graag als voorbeeld profileert. Deuken in het imago en de geloofwaardigheid. Op basis van documenten en e-mails, aangeleverd door het klokkenluidersplatform van Football Leaks, beschrijft het Duitse weekblad in vier afleveringen tot in de puntjes hoe City sinds de overname in 2008 door een staatsconsortium uit Abu Dhabi minstens tot 2014 een loopje nam met de regels. Hoe de club bewust de voetbalautoriteiten misleidde. En hoe City, als een verwend kind, furieus reageerde als het niet kreeg wat het wou.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over City

sportdiscipline

voetbal

sport