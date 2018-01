Manchester City buigt achterstand om, De Bruyne showt nog maar eens zijn klasse - ook Kabasele en Depoitre door in FA Cup Redactie

Bron: Belga 1 AFP Buitenlands Voetbal Met Kevin De Bruyne als invaller heeft Manchester City tegenstander Burnley, met Steven Defour op de bank, uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. Het werd 4-1.

Ashley Barnes opende enigszins verrassend de score voor Burnley, en de 0-1 bleef lang op het bord staan. Tot Sergio Agüero er genoeg van had. Met twee doelpunten in amper drie minuten bracht hij de Citizens rond het uur op voorsprong. Leroy Sané en David Silva - na een fenomenale dieptepass van de ingevallen Kevin De Bruyne - breidden de score nadien nog uit.

Watford, met Christian Kabasele de hele wedstrijd in de ploeg, haalde het met 3-0 van Bristol City. André Carrillo, Troy Deeney en Etienne Capoue zorgden voor de doelpunten. Bij Huddersfield stond met Laurent Depoitre een andere Rode Duivel de hele wedstrijd op het veld. Op bezoek bij Bolton Wanderers werd het 1-2. Rajiv van La Parra en Daniel Williams volgden mekaar snel op met twee uitdoelpunten, Derik Osede kwam nog met de aansluitingstreffer.

De Laet en Odoi de boot in

Bij tweedeklasser Aston Villa stond Ritchie De Laet in de basis, maar er werd wel verloren tegen derdeklasser Peterborough (1-3). Keinan Davis bracht De Laet en co vroeg op voorsprong, maar Jack Marriott en Ryan Tafazolli draaiden de rollen nog om in het slot. De 21-jarige Belg Ilias Chair mocht de eerste 62 minuten spelen bij een andere tweedeklasser, Queens Park Rangers. Een minuut voor hij naar de kant moest maakte opponent Milton Keynes, een derdeklasser, via Ousseynou Cissé het enige doelpunt.

Denis Odoi ten slotte speelde de hele wedstrijd bij Fulham, dat met 0-1 de boot in ging tegen Southampton dankzij een goal van Ward-Prowse.

