Manager van luxehotel waar Ronaldinho 'gevangen' zit, onthult het recentste verzoek van zijn speciale gast

18 april 2020

15u26

Ronaldinho en zijn broer zitten nog steeds 'gevangen' in een luxehotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, maar de twee komen er niks te kort. Dat onthult Emilio Yegros Gerente, de manager van het Palmaroahotel.

Zowat twee weken terug mochten Ronaldinho, 40 intussen, en zijn broer Roberto het streng beveiligde Agrupación Especializada, een hoofdkwartier van de Nationale Politie dat ook dienst doet als gevangenis, verlaten. Het duo zat er een maand en een dag vast omdat het had gereisd met vervalste paspoorten, maar nadat er anderhalf miljoen euro werd betaald werden de Brazilianen overgeplaatst naar het Palmaroahotel, een luxeresort waar de twee alles hebben wat hun hartje begeert. En wat ze niet hebben, daar vragen ze toch gewoon om?

Emilio Yegros Gerente, een hotelmanager, heeft bij Excelsior, een Mexicaans nieuwsmedium, onthuld hoe het is om Ronaldinho te dienen. Want de gewezen balvirtuoos van Barcelona en Paris Saint-Germain zit niet verlegen om speciale verzoekjes, zo blijkt. Zo verzocht ‘Dinho’ het personeel om hem een wedstrijdbal te bezorgen, waarmee hij zich een beetje kan vermaken tot zolang hij er vast zit. Dat het hotel geen voetbalpleintje heeft waarop hij zijn ding kan doen, werd volgens Yegros handig verholpen. “Het personeel voorziet een ruimte van 30 meter bij 15 meter, waar Ronaldinho volledig zijn ding kan doen”, klinkt het bij de hotelmanager.

Hij mag zelfs zoveel bezoek ontvangen als hij wil. Hij mag gewoon zélf geen voet buiten zetten Arnaldo Leguizamón, de advocaat van Ronaldinho.

Uit zijn verklaringen blijkt dat Yergos het best aangenaam vindt om Ronaldinho in zijn hotel te hebben. Zo zou hij samen met de broers en de Braziliaanse consul geluncht hebben op Goede Vrijdag. “Ronaldinho en zijn broer zijn hun humor allerminst verloren nu ze hier zitten. Hun gezicht staat al helemaal anders dan toen ze hier toekwamen. Want toen waren ze zichtbaar gespannen en gestresseerd”, aldus Yergos.

Het gaat dus best oké met Ronaldinho en volgens Arnaldo Leguizamón, zijn advocaat, mag hij zelfs bezoek ontvangen. “Hij mag zelfs zoveel bezoek ontvangen als hij wil”, zo maakt de raadsman zich sterk. “Hij heeft juridische bijstand ook. Hij mag gewoon zelf geen voet buiten zetten”, klinkt het bij het Paraguayaanse persbureau Extra. Het coronavirus maakt bezoek ontvangen er natuurlijk niet makkelijker op. Maar ach, de twee hebben dan toch tenminste de bal om zich wat mee te vermaken.

