Man. City verslaat Fulham in League Cup, maar De Bruyne moet veld wel verlaten met last aan de knie TLB

01 november 2018

22u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Geen wolkje was er aan de lucht boven Manchester. Tot minuut 85. Dan bleef Kevin De Bruyne op de grond zitten in het League Cup-duel tegen Fulham. De Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah belandde bovenop de linkerknie van de middenvelder, die onmiddellijk vervangen werd. De fans in het Etihad Stadium hielden de adem in, want ‘KDB’ was net twee maanden out met een blessure aan de rechterknie. De ernst van de nieuwe kwetsuur zal nog moeten blijken. Maar dat De Bruyne zelf van het veld stapte, doet verhopen dat de schade meevalt. City won met 2-0 en bekert voort.

WISSEL | Kevin De Bruyne moet geblesseerd naar de kant. 😥#MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GC8pKlXWaE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Naast De Bruyne begonnen ook Vincent Kompany en Denis Odoi aan de wedstrijd in Manchester. En niet geheel verrassend was De Bruyne, voor het eerst in de basis sinds zijn knieblessure, de bedrijvigste landgenoot. Binnen de eerste tien minuten kon de kersverse papa drie keer dreigen, maar Fulham-doelman Rico voorkwam dat ‘KDB’ kon scoren voor zijn jongste oogappel Rome.

In minuut 19 kon City zijn overwicht wel omzetten in een treffer en ‘t was een andere landgenoot die een voet - of liever: een knie - had in die treffer. Kompany verwerkte een voorzet van Delph onorthodox met zijn knie, maar het leer belandde wel voor de voet van de jonge Brahim Diaz. De 19-jarige Spanjaard haalde uit en via Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) vloog de bal voorbij Rico tegen het net.

Ook na die 1-0 kregen de fans in Manchester eenrichtingsvoetbal te zien. De Bruyne strooide met heerlijke steekballetjes en prima voorzetten, maar onder anderen youngster Foden kon niet profiteren van het maatwerk van de Rode Duivel. Daardoor bleef de schade voor Fulham beperkt in de eerste helft.

GOAL | Diaz opent de score voor City! 💪



1️⃣-0️⃣ #MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7HcPHrjB4W Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Na de pauze ging het tempo wat liggen. City verloor de controle op geen enkel moment en Kompany werd amper in moeilijkheden gebracht. Aan de overzijde moest Odoi wel regelmatig aan de bak. De Leuvenaars en zijn ploegmaats konden aanvankelijk een tweede tegentreffer voorkomen, maar in minuut 65 viel die dan toch. En het was opnieuw Diaz die de treffer kon overhalen. Na een schot van Jesus op de paal joeg de Spanjaard het leer hoog in het doel van de Londenaars, 2-0.

Guardiola liet De Bruyne op het veld staan, in tegenstelling tot wat de Engelse pers vooraf beweerde. En daar zal de Spanjaard rond minuut 85 toch even spijt van gehad hebben, want onze landgenoot moest het veld dan dus verlaten met last aan de knie. Timothy Fosu-Mensah was ongewild de boosdoener. De Nederlander viel na een schijnbaar onschuldig duel bovenop de linkerknie van ‘KDB’. Wat de schade is, zal moeten blijken.

Ook Kompany maakte de 90 minuten vol. Tien minuten voor tijd liep de centrale verdediger tegen een gele kaart aan voor een professionele overtreding op Mitrovic. Ref Atkinson moest zo toch eens zijn boekje bovenhalen. Goals vielen er niet meer.

GOAL | Diaz met zijn tweede van de avond! ✌️



2️⃣-0️⃣ #MCIFUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9oU30AoQEE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link