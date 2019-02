Man. City verslaat Chelsea na strafschoppen in League Cup-finale na ongeziene doelmannenklucht bij 'Blues’ TLB

24 februari 2019

Manchester City heeft de Engelse League Cup gewonnen. De Citizens, met Kevin De Bruyne in de basis en Vincent Kompany als invaller bij rust, haalden het in de finale van de tweede Engelse beker van Chelsea. De wedstrijd zat lang op slot en uiteindelijk vielen er geen goals binnen de negentig minuten. Dat was ook niet het geval in de verlengingen en dus werden er strafschoppen getrapt. In die penaltuyreeks toonden de mannen van trainer Pep Guardiola zich uiteindelijkhet koelbloedigst. Bij de ‘Blues’ stond Eden Hazard de hele match tussen de lijnen. De Rode Duivel opereerde opnieuw als ‘valse negen’ en deed het niet onaardig. Scoren lukte echter niet. De Bruyne werd in minuut 86 vervangen.

Opvallend: Vlak voor de strafschoppenreeks ontstond er tumult op Wembley. Chelsea-doelman Kepa raakte geblesseerd, maar de Spanjaard weigerde naar de kant te gaan. Sarri werd furieus, maar kon uiteindelijk niet anders dan zijn eerste doelman de penaltyreeks te laten aanvatten. Ongezien:

STRAF | Kepa weigert het veld te verlaten, tot groot ongenoegen van Maurizio Sarri!



0️⃣-0️⃣ #CHEMCI #CarabaoCupFinal 🏆 pic.twitter.com/r1UNwsURZk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link