Man City neemt geen risico’s: geen De Bruyne tegen Southampton



30 december 2018

Geen Kevin De Bruyne vandaag op Southampton. De 27-jarige middenvelder van Manchester City paste voor de laatste training en reisde niet mee af naar het zuiden van Engeland. Rust met het oog op wat nog komen moet. Rust ook na de blessurelast de voorbije vier maanden - twee knieblessures. De dokters wil hem niet te snel in het rood duwen. Vincent Kompany hervatte na een lichte spierblessure wel de trainingen. Hij zit in de kern voor Southampton en start in de basis.

City moet vandaag winnen aan de Engelse Zuidkust om weer tot op zeven punten te naderen van Leider Liverpool. De Reds wonnen gisteravond met klinkende 5-1-cijfers tegen Arsenal en profiteerden zo optimaal van de nederlaag van Tottenham tegen Wolverhampton. Bij winst vandaag, springt City alvast over de Spurs naar plek twee.