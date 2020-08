Man City in poleposition: strooit De Bruyne straks met assists voor Messi? Kristof Terreur

27 augustus 2020

08u07 4 Buitenlands Voetbal Wait and see. Man City leeft op voorzichtige hoop. De club heeft haar voorbereidend werk gedaan. Klaar om Lionel Messi (33) met open armen te ontvangen. In afwachting van een vrijgave door FC Barcelona hervat hij er maandag gewoon de trainingen.

We zijn vertrokken. De transfersoap van de eeuw wordt geschreven. Met elk uur wel een nieuw feit dat op sociale media wordt gedropt - soms waarheidsgetrouw, soms helemaal naast de kwestie. Dat Manchester City voorzichtig de forcing voert voor Lionel Messi staat vast.

In Argentinië zijn ze er zelfs zeker van. Volgende week staan in Barcelona verdere gesprekken gepland tussen de familie van Messi - lees: papa Jorge - en vertegenwoordigers van City. De sterke mannen bij de Engelse topclub, allen ex-Barçamedewerkers, werken op dit moment vanop afstand, vanuit hun vaderland, Spanje. Eén plus één is snel twee.

Messi ziet een overstap naar Engeland best zitten. Nood aan iets anders. Hij heeft het allemaal gezien bij Barcelona en er zijn genoeg troeven. Een nieuw avontuur bij een kapitaalkrachtige club die de voetbalhemel bestormt en zo snel mogelijk de Champions League wil winnen. Een hereniging met zijn oude mentor, Pep Guardiola. Hun 'Last Dance' samen.

Creatieve constructies

De dansvloer wordt vrijgemaakt voor het geval dat. De voorbije maanden heeft Man City het grondwerk voor een mogelijke deal uitgewerkt. Met rekenmodellen, plannen voor bijkomende sponsors en meetings tussen de financiële strategen over de cijfertjes. Alle scenario's liggen klaar. De Engelse topclub maakt zich sterk dat ze alle lasten financieel kan dragen - ook een brutosalaris dat met de 100 miljoen euro flirt. Ook zonder tegen de regels van de Financial Fair Play te zondigen. Er wordt aan creatieve constructies gedacht.

Rest nog het grootste struikelblok: Messi moet bij Barcelona eerst zijn vrijgave zien te bekomen. Zijn advocaten denken in de coronarichtlijnen van wereldvoetbalbond FIFA een lijntje te hebben gevonden dat aangeeft dat zijn opstapclausule nog wel actief zou zijn. Vandaar ook de burofax. Bij Barcelona blijven ze erbij dat hij enkel voor 700 miljoen euro kan beschikken. "Er is geen dispuut", zei technisch directeur Ramon Planes. "We rekenen nog op Messi. Wij willen ons elftal bouwen rond hem.”

Om zijn werkgever niet te veel tegen de borst te stoten, meldt Messi zich maandag gewoon aan voor de eerste training en de verplichte medische testen. Hij wil Barcelona niet nog meer munitie geven bij een mogelijke juridische strijd. Bij City kijken ze vanaf de zijlijn toe. Wait and see. Voor hen is het belangrijk dat Messi (1) onder zijn contract uitraakt, (2) een compromis vindt over een aanvaardbaar transferbedrag (100 miljoen euro) voor een speler wiens contract nog een jaar loopt of (3) dat er één van hun spelers wordt betrokken in een ruiloperatie. Er wordt niks uitgesloten.

Ondertussen nemen de verhalen over City en Messi steeds grotere proporties aan. Steeds meer details lekken uit.

Messi heeft iets achter de hand. Wordt hij straks de ster van City, met Kevin De Bruyne als aangever in zijn schaduw?

