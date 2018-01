Man City heeft grootste financiële macht, geen Belgische club in top 100 XC

Bron: AD, Soccerex 0 Photo News Buitenlands Voetbal Niet Paris Saint-Germain, maar Manchester City heeft de grootste financiële macht in de voetbalwereld. Dat blijkt uit The Soccerex Football Finance 100, waarin ‘s wereld beste clubs zijn gerangschikt op basis van de waarde van de selectie, vaste activa, geld op de bank, potentiële investeringen door de eigenaars en de nettoschuld.

Geen enkele Belgische club in de top 100 van Soccerex, een denktank van beleidsbepalers uit het internationale voetbal. Onze noorderburen doen het dan een stukje beter. Ajax pronkt op plek 46, Feyenoord staat op nummer 80.

Naast City staat ook Arsenal boven PSG. De Londense club staat erom bekend niet met geld te smijten op de transfermarkt. Coach Arsène Wenger haalt liever relatief onbekende jongere spelers weg, dan tientallen miljoenen euro’s aan een vedette te besteden. Arsenal heeft liefst 300 miljoen pond (337,5 miljoen euro) op de bank en heeft in de Premier League de laagste nettoschuld (8 miljoen pond). "Hun positie op de ranglijst weerspiegelt de professionaliteit van de club en een goed bedrijfsmodel’’, aldus Soccerex.



City staat eerste omdat eigenaar Mansour bin Zayed Al Nahyan liefst 650 miljoen euro in de club pompte. Vooral in topspelers, maar ook in het Etihad Stadium en het moderne trainingscomplex. Ook heeft de koploper in de Premier League prima tv-deals afgesloten.



De top 10 wordt gedomineerd door clubs uit de Premier League. Champions League-winnaar Real Madrid bezet de vijfde plaats. Ook opvallend is de vierde stek van de Chinese club Guangzhou Evergrande.

De top 20

1. Manchester City

2. Arsenal

3. PSG

4. Guangzhou Evergrande

5. Tottenham Hotspur

6. Real Madrid

7. Manchester United

8. Juventus

9. Chelsea

10. Bayern München

11. Zenit Sint-Petersburg

12. RB Leipzig

13. Barcelona

14. LA Galaxy

15. Atlético Madrid

16. Liverpool

17. Borussia Dortmund

18. Lyon

19. AS Monaco

20. Leicester City



