Man City beticht UEFA van politiek spel: “Beschuldigd van iets wat simpelweg niet waar is” Redactie

19 februari 2020

15u31

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Manchester City voelt zich slachtoffer van politieke spelletjes. De Engelse kampioen werd vorige week vrijdag voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal wegens "ernstige inbreuken" op de financiële regels. Vijf dagen later opende directeur Ferran Soriano in een interview op de website van City de tegenaanval.

"We worden beschuldigd van iets wat simpelweg niet waar is", aldus de 52-jarige Spanjaard. "We hebben alle bewijzen aangeleverd, maar de onderzoekskamer van de UEFA vertrouwde meer op gestolen en uit de context gerukte e-mails. Gezien onze ervaringen lijkt het in deze zaak niet zozeer te gaan om gerechtigheid, maar om politiek."

Volgens de UEFA heeft City, dat in handen is van een schatrijke Arabische investeringsgroep, zich de afgelopen jaren niet aan de regels wat betreft Financial Fair Play gehouden. De club van Rode Duivel Kevin De Bruyne gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

"We treffen immers geen blaam. We hebben geen schulden en maken winst", zegt Soriano. "De eigenaar heeft ook geen geld in de club gestopt dat niet op een legale manier werd aangegeven. De financiële huishouding is volledig in orde en dat is herhaaldelijk gecontroleerd. We hebben ook wel degelijk onze medewerking verleend aan het UEFA-onderzoek. Tal van documenten waaruit onze onschuld blijkt, hebben we aangeleverd. Maar ik heb het gevoel dat voor de UEFA al van tevoren vaststond dat wij schuldig waren."

Soriano stelt de fans dan ook gerust: "We gaan er alle aan doen om te bewijzen dat de beweringen van de UEFA niet kloppen. Ons beroep bij het TAS zal over enkele dagen officieel ingediend worden. Ik hoop op een fair en snel proces. In het beste geval hebben we dit bij het begin van de zomer achter de rug."

"All we are looking for is a proper adjudication in an independent and impartial body that is going to take the time to look at all the evidence and look at it without preconception."



