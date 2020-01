Málaga zet coach op non-actief nadat naaktbeelden in razend tempo viraal gaan Redactie

07 januari 2020

20u45 0 Buitenlands voetbal Málaga heeft hoofdcoach Victor Sánchez onmiddellijk op non-actief gezet. De reden? Een uitgelekte video van de 43-jarige Spanjaard, waarin hij zijn edele delen vol in beeld laat zien. Sánchez zegt dat hij het slachtoffer is van afpersing, de zaak is nu in handen van de politie.

“Vanwege recente ontwikkelingen, die nog niet helemaal bevestigd zijn, schorst Malaga coach Victor Sánchez per direct tot het volledige onderzoek is afgerond.” De Spaanse tweedeklasser voelde zich genoodzaakt in te grijpen nadat een pikante video waarin Sánchez zijn edele delen vol in beeld laat zien, als een lopend vuurtje het internet verovert. De 43-jarige Spanjaard wilde het filmpje nooit naar buiten brengen, maar was naar eigen zeggen het slachtoffer van afpersing. “Ik wil jullie laten weten dat ik slachtoffer ben van een misdaad tegen mijn intimiteit.”

Málaga maakt op sportief vlak een teleurstellend seizoen door. De club degradeerde afgelopen zomer naar de Segunda División en staat nu op een zestiende plek.

Malaga have suspended manager Victor Sánchez after an explicit video of him went viral 🍆 pic.twitter.com/whj3GGiKET The Sack Race(@ thesackrace) link